El vicesecretario xeral del PSdeG ve "un poco falto de energía" al grupo municipal

El vicesecretario xeral y portavoz del PSdeG, el coruñés Pablo Arangüena, declaró ayer en Radio Coruña que ve al grupo municipal socialista "un poco falto de energía", una situación que atribuyó a que debe desempeñar un papel que no es el que les gustaría en la ciudad, sin concretar cuál es. Arangüena aseguró que el grupo municipal cuenta con "gente de valía", pero solo concretó sus elogios en el portavoz municipal, José Manuel García, que "lo está haciendo razonablemente bien".

"El grupo municipal -afirmó- refleja la falta de capacidad de redefinir el proyecto socialista coruñés que se ha producido en los últimos años". Ante la pregunta de si el grupo debe renovarse, evitó pronunciarse porque, dijo, como dirección gallega no debe hacerlo y como militante coruñés "no tiene mucho interés ni sentido" que lo haga. Arangüena aseguró que no se ve ahora como candidato a la Alcaldía y ni se lo ha planteado.