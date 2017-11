¿Qué hacer hoy en A Coruña? | Agenda del 5 de noviembre de 2017

11.00 y 13.00 horas. La compañía Datedanza presenta en el Ágora su 'show' 'Akari' con los intérpretes Inés Díaz y David Barreras. Las entradas, en Ticketea.

11.30 horas. Malandra presenta en el MAC 'Cuéntame un cuento', un espectáculo para toda la familia en el que mezcla cantar y aprender.

12.00 horas. El Teatro do Noroeste estrena en el teatro Colón 'Animais de compañía' en su 30 aniversario. Las entradas para la comedia musical están agotadas.

12.00 horas. El Partido Comunista de Galicia recuerda en el Cementerio de San Amaro a José Gómez Gayoso y Antonio Seoane a los 69 años de su asesinato.

12.30 horas. Juancho Almarza, al violonchelo, ofrece hoy en Museo de Belas Artes un concierto del Ciclo de Outono. La entrada es gratuita hasta completar aforo.

Y además...

-Durante todo el día se puede visitar en la Casa Cultura de Salvador de Madariaga la exposición 'Dessins en liberté', que recoge imágenes publicadas en medios sobre la libertad de expresión.

Y en la comarca...

-Una treintena de productores, hoy en la popular Feira do Mel junto al mercado de Perillo. Una de las más singulares de la comarca, la Feira do Mel, se celebra junto al mercado municipal. Estarán presentes productores de miel de toda Galicia, incluidos de Oleiros. La feria abrirá de 10.00 a 21.00 horas. En esta XXVIII edición de la Feira do Mel habrá también actuaciones de grupos folclóricos y de la Sinfónica de Oleiros. Por la tarde, animación infantil, actuación de la orquesta Trébol, magosto y queimada.