Las 12 primeras líneas de bus metropolitanas llegan al centro sin crear problemas de tráfico

Cuarenta años después de que dejaran de hacerlo de forma regular, los autobuses del transporte metropolitano volvieron a entrar ayer hasta el centro de la ciudad para terminar su recorrido en la calle Entrejardines, de donde se dirigieron posteriormente a la estación de autobuses para iniciar el viaje de vuelta. El hecho de que se trate únicamente la primera fase del plan puesto en marcha por la Xunta -en la que entran doce líneas procedentes de Oleiros, Cambre, Culleredo y Sada con 218 viajes diarios- hizo posible que ayer no se produjeran problemas de tráfico, aunque habrá que esperar a que se autorice la llegada de todas las rutas previstas para comprobar cómo afecta a la circulación.

El desconocimiento por parte de muchos usuarios del inicio de este sistema llevó a que fueran pocos los viajeros que se apearan en plaza de Ourense y Entrejardines. En esa última parada los buses tan solo pueden permanecer un tiempo mínimo para no congestionar la zona de estacionamiento. El Gobierno gallego quiso dar la máxima relevancia a esta iniciativa con el viaje de la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, en uno de estos autobuses desde O Burgo hasta Entrejardines, donde declaró que con esta actuación la Xunta "da respuesta a una demanda de los vecinos de toda el área de A Coruña", ya que la entrada de los buses al centro "favorece muchísimo la movilidad".

La propia conselleira repartió folletos con las nuevas rutas y horarios en la parada de O Burgo para contribuir a la campaña informativa que su departamento lleva a cabo mediante paneles, información a los ayuntamientos y la web de la Xunta. "Esperamos un millón y medio de usuarios en esta primera fase del plan", destacó Vázquez, para quien es "útil para todos". La eliminación de los transbordos y la consiguiente reducción del tiempo de viaje que permite el nuevo sistema hacen "más atractivo" el transporte público en la comarca, según la conselleira, quien explicó que el plan también beneficiará a A Coruña "porque se evitará el uso del vehículo privado".

Los datos recabados por Infraestruturas a primera hora de la mañana reflejaron que el plan funcionaba "con éxito", según Vázquez, quien calificó de "cifra importante" los 20 usuarios que llegaron al centro en la primera expedición de la madrugada. La conselleira expresó su confianza en que el número de usuarios se incremente en los próximos días porque una mayor utilización del transporte público repercutirá en un descenso del uso del vehículo privado, en una mayor fluidez de tráfico y en menos contaminación.

Frente a quienes consideran que este modelo no es el adecuado para la comarca, Vázquez manifestó que la apuesta de la Xunta por el transporte público "es incuestionable" y que el Plan de Transporte Metropolitano de Galicia vigente desde 2011 es "un auténtico plan social". Acerca del rechazo de la Compañía de Tranvías a este sistema, afirmó que las empresas de transportes "piensan en sus propios intereses" y recordó que la concesionaria coruñesa no planteó problemas cuando se extendió la línea urbana 6 hasta Meicende. Para la titular de Infraestruturas, el plan fue diseñado "pensando en los vecinos y los usuarios" y con paradas creadas "para que no haya problemas".

Vázquez recordó además que es vecina de A Coruña y conoce sus problemas de tráfico para descartar que los buses metropolitanos vayan a congestionar el centro. "La iniciativa más eficaz para evitar los atascos es un transporte público, más cómodo y sin transbordos", explicó sobre esta cuestión, a lo que añadió que la Xunta encargó estudios de tráfico y que los buses están dotados de un sistema de ayuda a la explotación que permite conocer en cada momento dónde están y los usuarios que bajan en cada parada.

"Si hay alcaldes que quieran hablar conmigo de transporte, ningún problema, pero que concreten los asuntos que quieren tratar y la tendremos", manifestó la conselleira sobre la reunión solicitada por el alcalde coruñés para que se reúna con los del área metropolitana. Pero también advirtió que "el foro adecuado para sacar conclusiones es la comisión de seguimiento del transporte metropolitano", de la que forman parte 17 municipios y que los alcaldes más próximos a A Coruña rechazan para abordar sus problemas de transporte.

Vázquez destacó que no siempre el municipio más cercano a la ciudad es el que genera más viajeros, para lo que puso como ejemplo a Carballo, y avanzó que la participación para implantar la segunda fase del plan de llegada de buses al centro será "máxima", aspecto sobre el que recordó que las líneas de Arteixo y A Laracha no entran ya porque A Coruña pidió que tuvieran el sistema de ayuda a la explotación.