Cameán defiende que la renta social municipal llega a "300 personas, de ellas 63 menores"

La responsable de Xustiza Social, Silvia Cameán, defendió ayer la acogida de la renta social municipal. "Dejen de desprestigiarla porque llega a 300 personas, de ellas 63 menores, que con ustedes no cubrían sus necesidades básicas", señaló la edil durante el pleno dirigiéndose al grupo del PP. Cameán acusó a los populares de carecer de "sensibilidad con los más desfavorecidos" por concluir que, a su juicio, los "escasos" beneficiarios de la ayuda, evidencian que los coruñeses no están "empobrecidos". La concejal criticó la gestión del anterior Gobierno local, al que acusó de no haber hecho "nada en políticas sociales" durante cuatro años.

La concejal de Xustiza Social respondió de este modo a una pregunta oral del concejal del Partido Popular Miguel Lorenzo, que censuró la, a su juicio, reducida ejecución del presupuesto de los programas de servicios sociales, algo que negó la edil del Gobierno local. Lorenzo centró sus críticas en la ejecución de la renta social. Según el edil, el Ejecutivo le ha contestado que, en los primeros nueve meses del año, gastó 210.578 euros de la renta social. Lorenzo contrapuso esta inversión con los 1,6 millones de euros con que se presupuestó inicialmente el programa este año.