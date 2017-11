La moción del BNG extiende al Finisterre el cambio del PXOM, en trámite, para que La Solana sea suelo público

La moción de Marea Atlántica insta a Fomento y la Xunta a firmar un protocolo para negociar la revisión de los convenios de 2004 y, con ellos, del plan general de 2013, que permite la construcción de cuatro mil viviendas en San Diego y edificios terciarios en Batería y Calvo Sotelo de hasta nueve metros de altura. Como consecuencia, los invita a participar en un consorcio para gestionar "el horizonte del litoral". La propuesta de BNG y Defensa do Común optan por hacer valer todas las herramientas que tenga la Administración municipal para blindar como públicos los terrenos costeros, también a través de los juzgados. Apoyada por el grupo de Marea, la moción pretende extender la calificación de público al hotel Finisterre y no solo a La Solana. Esto implicaría modificar el cambio en el plan general que tramita en estos momentos el Gobierno municipal, ya que este se limita a corregir la característica de suelo privado de las instalaciones deportivas y no de las hoteleras. La moción de Marea vuelve a instar a Puertos del Estado a asumir la financiación del tren a Langosteira -algo a lo que ya se ha comprometido el presidente de la entidad- y a que, para ello, se consigne una partida en los presupuestos estatales de 2018, aún en negociación.