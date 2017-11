Condenado a dos años de prisión por atracar un supermercado a punta de cuchillo

Dos años de cárcel. Esa es la condena que le impuso la titular del Juzgado de lo Penal número 4 de A Coruña al hombre que robó a punta de cuchillo en un supermercado situado en Monte Alto. El procesado accedió al interior de establecimiento, que ya estaba cerrado al público, sobre las nueve de la noche del 2 de mayo del año pasado. Una vez en su interior, se dirigió hacia una cajera, le exhibió el arma blanca, que llevaba oculta en el pantalón, y le espetó: "Abre el cajón, no llames a nadie, no hagas ruido, no te quiero hacer daño".

La empleada, "amedrentada", accedió a sus pretensiones, por lo que el imputado cogió los 178 euros que había en la caja y se dio a la fuga. La juez tuvo en cuenta la agravante de reincidencia y la atenuante de grave adicción a las drogas a la hora de dictar la condena, pues considera que tenía sus "facultades mermadas" por su "prolongada adicción a las drogas".