Los mejores en la ESO

Las horas de estudio bien invertidas tienen recompensa. Son señal, además, de que el estudiante con dedicación e interés sigue un camino adecuado en su formación. La Xunta ha premiado a los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) con mejor rendimiento académico el curso pasado. Hasta 20 estudiantes de centros gallegos han merecido distinción por sus altas calificaciones, cinco de ellos de colegios de la provincia de A Coruña, dos de la ciudad: María Gálvez Marque, que ahora estudia primero de Bachillerato en el Colegio Internacional de Eirís, y Miguel Serra Serrano, en el mismo curso en el instituto Salvador de Madariaga, en Ciudad Escolar.

María obtuvo la segunda nota más alta en la prueba preparada para optar a los premios extraordinarios de la Consellería de Educación, 49,3 puntos sobre 60, solo superada por una alumna que sumó 51 puntos. Miguel tuvo 44 puntos y dejó por detrás a otros seis ejemplares estudiantes. Todos concurrieron al examen tras haber terminado los cuatro cursos de la ESO con una media de las calificaciones en todas las materias igual o superior a 9, de los que un 30% fue de entre 9,75 y 10.

En el colegio Eirís, ayer, su directora se sentía orgullosa de tener a María Gálvez entre sus alumnas. "Es una chica de 10, muy integrada y muy simpática, con notas excelentes. Va a ser una estupenda estudiante", dice Nelly Varela de la joven. La premiada por la Xunta tiene 16 años y es natural de As Infantas, en la parroquia de Noicela, en el concello de Carballo, desde donde se desplaza todos los días en autobús para cursar su segundo año en el centro de Eirís.

"Sí, soy buena estudiante, para qué negarlo, me gusta estudiar", confiesa riéndose María Gálvez, que no esperaba tener una puntuación tan alta en la prueba de la Xunta. "Mi madre me dijo que ella sí sabía que iba a hacerlo muy bien", añade. No tiene aún muy claro en qué se matriculará cuando empiece la universidad, pero le atraen más las ciencias que las letras: "Matemáticas y Biología es lo que más me gusta, Historia se me da peor". En mates sumó 10 puntos y en Biología, 7,9, además de 7,2 en Lengua Gallega y Literatura, 9 en Lengua y Literatura, 8,3 en lengua extranjera y 6,9 en Geografía e Historia.

Entre 6 y 8,6 puntos obtuvo Miguel Serra, coruñés de 16 años, en las seis materias de las que se examinó en los premios extraordinarios de Educación, que le permitieron tener una nota de 44 puntos. Como María, apunta a ciencias. "Duda entre estudiar Arquitectura o Ingeniería de Caminos, le gusta mucho el dibujo y el deporte, sobre todo el baloncesto, que practica", decía ayer su madre mientras él se preparaba para un examen que tiene hoy en el Salvador de Madariaga, en donde ha estudiado toda la ESO tras cursar en el Emilia Pardo Bazán. El director del centro, Juan Sanmartín, le augura un futuro prometedor: "Es un chico discreto, callado y muy trabajador, con buena preparación y mucha proyección".

La prueba por la que pasaron estos dos estudiantes coruñeses, junto a otros 500 alumnos de Secundaria de colegios de Galicia, se celebró a comienzos de este curso. Los veinte premiados recibirán una cuantía de 750 euros y añadirán la distinción del galardón en su expediente académico y un diploma acreditativo. También podrán concurrir a los premios nacionales de la ESO.