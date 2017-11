Oza recobra la calidad "excelente" de su agua, necesaria para volver a ondear la bandera azul

La playa de Oza ha vuelto a recuperar la "excelencia" en la calidad de sus aguas. Así lo corroboran los análisis realizados este año por la Consellería de Sanidade, que acercan al arenal a recuperar la bandera azul que perdió en 2014 debido a que el estado del mar no era "óptimo", si bien estaba considerado apto para el baño. La devolución de la enseña que distingue a las playas de mayor calidad, sin embargo, no está garantizada, pues el jurado internacional tiene en cuenta los resultados de los últimos tres años. En 2016 y 2015 los exámenes dieron como resultado que la calidad del agua era "buena", pero no "excelente", como en 2017. La última vez que la clasificación sanitaria de las aguas alcanzó la mejor nota posible fue en 2012.

El tribunal internacional retiró la distinción al arenal coruñés en 2014 porque el agua era menos favorable para el baño que en 2013. En el verano de 2016 no consiguió recuperar la bandera porque su nivel de enterococo intestinal era "ligeramente superior" al máximo establecido para que la calidad fuese considerada excelente. En julio del año pasado el Gobierno municipal anunciaba su intención de conseguir que la enseña volviese a distinguir al arenal en 2017, tras la eliminación de los vertidos y las mejoras en el saneamiento, una vez que la Autoridad Portuaria ejecutase obras en los bombeos para que los derrames que iban directamente al mar pasasen a la red de saneamiento municipal.

Durante el verano de 2016 algunos bañistas se quejaron del estado de las aguas, pero la Consellería de Sanidade continuó considerándolas aptas para el baño. Los trabajos para evitar los vertidos se han visto reflejados en los análisis de este año, que devuelven la "excelencia" a las aguas de Oza. El Concello informaba al BNG en julio de 2016 de la puesta en marcha de un plan de erradicación de focos contaminantes y de que, en la fase de estudio, se habían detectado "vertidos de notable entidad" en la zona de Oza, como los que llegaban a la playa a través del río Monelos y otros que tenían "carácter puntual" y que el Gobierno local preveía solucionar.

La recuperación de la bandera azul ha sido exigida en varias ocasiones por los vecinos y el BNG, tanto al anterior Ejecutivo municipal como al actual. La Asociación de Vecinos de Oza y Os Castros denunció en 2015 que el Gobierno del PP le denegó conocer los datos de los análisis que impedían que el arenal formase parte de la elite de las playas. Los criterios exigidos para la obtención de la bandera azul, según la Consellería de Medio Ambiente, están relacionados con la calidad de las aguas, que tiene que ser "excelente"; la seguridad; la "completa" dotación de servicios; la accesibilidad; la "adecuada" gestión ambiental; y la sostenibilidad de los arenales y de las dársenas. El año pasado, además de la de Oza, fueron rechazadas en la provincia de A Coruña las solicitudes de distinción de los arenales de Mañóns (Boiro), Grande (Miño), A Concha (Ortigueira) y Razo (Carballo). Las playas de la ciudad que cuentan con bandera azul son: Riazor, San Amaro, Orzán, Matadero y As Lapas.