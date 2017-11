"Queremos que los de fuera vengan al barrio, los mercadillos atraen a mucha gente"

Marta Alonso tiene una tienda en el número 41 de la calle San Vicente desde hace 12 años. Ha vivido en primera persona el declive del comercio en Os Mallos y encuentra "interesantes" los objetivos que se propone el Gobierno local para revertir la situación. "Creo que el plan puede ser efectivo. Hay que darle más vida al barrio", señala.

Considera que es "importante que "la gente se anime" a ir las tiendas de la zona, incluso los que no viven por ahí. "Las actividades servirán para que los de fuera vengan. Por ejemplo, lo mercadillos atraen a mucha gente", dice, aunque para eso Os Mallos necesita una "limpieza". "No queremos que la gente lo vea sucio o con poca iluminación. Además, creo que hay poca presencia policial y es algo que genera inseguridad. Es importante que eso se mejore para atraer clientes, porque si no nadie viene hasta aquí", manifiesta.

Agradece que exista una "preocupación" por parte del Concello para que la situación no vaya a peor, ya que desde la apertura de Marineda City se ha agravado. "Es interesante que se reúnan con nosotros y que hayan elaborado el plan teniendo en cuenta la opinión de comerciantes y vecinos", añade Marta Alonso, quien espera que salga adelante la iniciativa de "cuidar los negocios vacíos" que hay por la zona y poder darles un nuevo uso.

Una actividad "muy útil", según esta comerciante de Os Mallos, es la de tiendas a examen. Se trata de un servicio de evaluación y asesoramiento gratuito para la mejora integral de los negocios. Además, se valora la posibilidad de proporcionar pequeñas subvenciones para llevar a cabo algunas de las indicaciones propuestas por el equipo técnico. "Yo lo hice el año pasado y me parece estupendo que llegue a más comercios. Es una gran ayuda", confiesa.