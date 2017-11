La venta ambulante, en datos

El Gobierno local indica que, en lo que va de año, la Policía Municipal levantó 57 actas de intervención cautelar de productos vendidos en vías públicas. Al cierre de 2016 se habían redactado 126 de estos informes y, desde el 13 de junio de 2015, 98, según consta en una respuesta del Gobierno local a una pregunta escrita formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular. En su contestación, el alcalde, Xulio Ferreiro, explica que no es posible dar datos precisos a las preguntas presentadas, ya que "las herramientas que había antes de 2016" no se corresponden "con las necesidades de este tipo de procedimientos" y que, actualmente, todavía hay que hacer "búsquedas diferentes", ya que no se ha acabado el proceso de unificación de los datos, a pesar de ello, ofrece algunas cifras sobre la situación de las infracciones abiertas por esta actividad.

El PP solicitó información al Gobierno local sobre las personas reincidentes en el desarrollo de la venta ambulante. En total, una persona cuenta con tres actas abiertas por esta razón, mientras que seis acumulan dos.

El Concello distingue dos tipos de infracciones, la del incumplimiento de la Lei de Comercio Interior de Galicia y la de Lei de Seguridade Cidadá. En el primer caso, que es la que regula la venta en mercadillos autorizados, se iniciaron 16 expedientes sancionadores, mientras que, en el segundo caso, fueron veinte, uno de ellos, por ejemplo, en el mes de marzo, que tiene como protagonista a una persona que, en el mercadillo de A Sardiñeira, ofrecía a los viandantes y a los hosteleros de la zona productos perecederos -pescados y mariscos- que transportaba en un bidón. Al no tener licencia de venta e incumplir también las medidas higiénicas que requiere la puesta en el mercado de estos productos, la mercancía le fue retirada y entregada al Instituto Benéfico Social Padre Rubinos.

Estos veinte expedientes abiertos todavía están en estudio, por lo que el Concello no ha decidido todavía si los infractores serán multados por haber infringido la normativa de Seguridad Ciudadana. Ninguno lo ha sido por quebrantar la ley que regula el comercio interior. El Concello archivó, desde el mes de marzo, un total de trece expedientes, ya que un informe de la asesoría jurídica alerta de que hay que tener en cuenta cuál es el producto que se vende para abrir o no un expediente sancionador. Atendiendo a esta advertencia, 34 expedientes se devolvieron al área de Seguridade Cidadá y, de ellos, se archivaron trece. A partir de entonces, según indica el Gobierno local, se iniciaron 19 expedientes sancionadores, que todavía están en estudio, por lo que todavía no se ha decidido si acabarán o no en una multa para los infractores.