La propietaria de un restaurante será juzgada por contratar la luz a nombre de una de sus empleadas

La propietaria de un restaurante de la ciudad será juzgada esta semana en la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña por, presuntamente, suscribir el 20 de mayo de 2013 un contrato con Gas Natural Fenosa a nombre de una de las empleadas del establecimiento. Como consecuencia del fraude, la trabajadora, que según destaca la Fiscalía en su informe sobre los hechos, "nunca supo de tal contrato ni autorizó la operación", recibió siete facturas de la compañía eléctrica por el consumo del restaurante, que sumaban 12.323 euros. El fiscal señala que la afectada no abonó ninguno de los recibos.

El representante del Ministerio público calificó los hechos en su informe como constitutivos de un delito de falsedad en documento mercantil en concurso con un delito de estafa en grado de tentativa, pues no consta que a la víctima le hubiese causado perjuicio, pues no pagó las facturas. La Fiscalía reclama al tribunal de la Audiencia Provincial que imponga a la sospechosa, que carece de antecedentes penales para computar a efectos de reincidencia, tres años de prisión y el pago de una multa de 5.400 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas.