El Papagayo es la zona más cara para comprar piso y República Dominicana, la más barata

La zona de El Papagayo es la que tiene unos precios más altos para adquirir una vivienda, seguida de la calle Tabernas, la calle Hospital y Modesta Goicouría, muy cerca de la playa de Riazor, de Bernardino González, en San Roque, y de O Parrote. El precio medio del metro cuadrado en El Papagayo es de 3.778 euros, según detalla el portal precioviviendas.com -que analiza el precio de todas las viviendas existentes en más de 260 municipios de España salvo las que son muy singulares, que las descarta- teniendo en cuenta los valores del tercer trimestre de 2017. En el lado opuesto de la escala se encuentra la calle República Dominicana, la vía que une la calle Barcelona con la ronda de Outeiro. En esta calle, el precio medio del metro cuadrado es de 1.182 euros. El precio medio es un poco más alto y alcanzó -pese a la bajada del 0,75% de los valores, tomando como referencia el primer trimestre del año- en este periodo de julio a septiembre, los 1.925 euros por metro cuadrado.

En esta lista de farolillos rojos se encuentran también las calles Pedroso, en Os Mallos; Fragas do Eume, en Novo Mesoiro; y la calle Pensamientos, en el Barrio de las Flores. No entra en esta clasificación ninguna de las vías de la zona en la que más ha caído el precio de las viviendas durante el tercer trimestre del año, que es Ciudad Jardín. En tan solo seis meses, el valor de los inmuebles -este portal analiza el precio de todas las viviendas, no solo de las que están a la venta o en alquiler- bajó un 4,21%, según los datos aportados por precioviviendas.com.

Durante el tercer trimestre de 2017, solo dos zonas, Monte Alto, As Atochas, Zalaeta y Adormideras y Ciudad Vieja y centro consiguieron incrementar el precio de sus inmuebles, frente a una bajada generalizada de los valores. La zona de Monte Alto incrementó sus precios en un 0,55%, mientras que el centro sumó un 0,21%.

El portal inmobiliario contabiliza 123.381 viviendas que alcanzan un valor de mercado de 24.860 millones de euros. De este parque de viviendas, el 3,68% tiene un precio que va desde los 423.000 euros a los dos millones. Casi la mitad de todos los inmuebles de la ciudad cuenta con un precio que oscila entre los 215.000 euros y los 170.600 euros.