La proliferación de robos en los últimos meses hace caer los precios en las viviendas unifamiliares de A Zapateira

A Zapateira, una de las dos zonas de la ciudad en la que existen viviendas unifamiliares de lujo, sufre en los últimos meses un descenso de precios en este tipo de edificaciones a causa del temor a los robos, según explica el presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Herminio Carballido. "Hay gente deseando dejar esas casas porque ya les han entrado y duermen inquietos", explica este profesional sobre la proliferación de robos en ese barrio, que por el momento no afecta a las urbanizaciones.

Carballido no comparte que haya descenso de precios en la Ciudad Jardín porque en la zona solo hay tres chalés en venta y su tasación es elevada, aunque confirma que en Monte Alto los precios suben desde finales del año pasado "porque se están vendiendo pisos nuevos que permanecían vacíos desde la crisis". La apuesta de los bancos por conceder de nuevo hipotecas y la existencia de un stock en el barrio hacen que el mercado esté activo en esa zona, pero también en el centro, a pesar de que no hay mucha oferta. Para Carballido, no existe una demanda especial en ningún barrio concreta, sino que hay "mucho inversor que saca el dinero de los bancos para dedicarlo a vivienda y alquilarla", ya que se puede obtener un rendimiento del 4% o el 5%.