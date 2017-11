La Universidad participa en una investigación internacional sobre administraciones locales

La Universidade da Coruña (UDC) ha participado en una investigación sobre municipalismo con la universidad portuguesa de Minho y la brasileña de Santa Cruz a través del libro Municipalismo. Perspectivas da descentralizaçao na América Latina, na Europa e no Mundo. En esta publicación, coordinada por los profesores Antonio Cândido, de la Universidade do Minho, y Ricardo Hermany, de la institución de Santa Cruz do Sul, ha desarrollado un capítulo el profesor de Derecho Administrativo de la UDC Carlos Aymerich, titulado Unha aproximación ao Réxime Xurídico dos Municipios de España.

Aymerich y los coordinadores asistieron ayer a la presentación del libro en el Rectorado, donde el rector, Julio Abalde, destacó la colaboración entre las tres universidades en temas de administración local.