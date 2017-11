Un vecino alerta a los bomberos de la presencia de un delfín varado que el 092 había retirado un día antes

Un vecino llamó ayer a los bomberos para alertarles de que, cerca de la Torre de Hércules, había un delfín varado y que no sabía si estaba vivo o no. Los efectivos de A Grela se desplazaron a la zona, pero no pudieron dar con el cetáceo. La explicación del misterio se la dio la Policía Local, ya que lo había retirado un día antes.