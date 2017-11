El Concello asumirá la gestión de las islas de San Pedro, declaradas espacio protegido

Las islas de San Pedro han sido declaradas de manera provisional Espacio Natural de Interés Local (ENIL), después de que la Xunta publicase la designación ayer en el Diario Oficial de Galicia. Para que se produzca la declaración definitiva, el Concello tiene que elaborar un plan de conservación del archipiélago ubicado frente a O Portiño que, según la Xunta, debe "garantizar que la gestión que se proponga tenga coherencia y sea compatible con la conservación de los valores existentes". La concejal de Medio Ambiente, María García, asegura que este plan ya ha sido presentado por lo que a partir de ahora el Gobierno local asumirá la protección y gestión de este espacio.

El Concello debe comprometerse a destinar una parte del presupuesto anual a garantizar la conservación del espacio, formado por la Illa Vendaval, Illa do Pé, As Tres Illas, O Aguillón y los islotes de O Rompedoiro e o Merlón. El archipiélago, según los estudios, posee destacados valores ecológicos y paisajísticos. Entre los etnográficos, se encontraron restos de una antigua cetaria abandonada, un pequeño embarcadero y los restos de un muro en la Illa Vendaval. El entorno marino que rodea a las islas también es de gran interés pesquero.

Aunque el plan de conservación no ha sido publicado, la concejal María García avanzó que en este se incluyen medidas para "controlar amenazas" y favorecer su "protección". El Concello busca, además, divulgar el valor de las islas de San Pedro. Entre otras cosas, propone organizar observatorios y actividades desde la costa, ya que no se permite el acceso al archipiélago. "Como no están lejos de la costa, se pueden hacer actividades de divulgación para dar a conocer el patrimonio", señaló.

Tras ocho años, este archipiélago ubicado frente a O Portiño está cerca de su declaración definitiva como ENIL. Fue en 2009 cuando la Xunta aceptó la designación provisional pero el Gobierno local de aquel momento, formado por PSOE y BNG, no completó la documentación necesaria exigida por la Dirección Xeral de Conservación da Natureza. El Ejecutivo del PP no hizo ninguna gestión para consolidar este proceso, que se quedó paralizado hasta septiembre de 2011. El Gobierno de Marea manifestó, desde su llegada a María Pita, su intención de recuperar y ampliar la protección natural de las islas. Revisó la documentación para hacer un informe técnico en 2015 y solicitar de nuevo el ENIL.