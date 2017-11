Marea intentará de nuevo pactar con el PSOE para aumentar el presupuesto

Una comunicación a través de Whatsapp entre el alcalde, Xulio Ferreiro, y el portavoz del grupo socialista, José Manuel García, abrió hoy la posibilidad a un acuerdo sobre la ampliación del presupuesto de este año en 9,5 millones de euros, tras haber sido rechazada ayer en el pleno con los votos del PSOE y el PP.

"Hubo algún contacto, vamos a ver si es posible dar una segunda oportunidad a las inversiones", manifestó Ferreiro, quien rehuyó sin embargo que pueda hablarse ya de "negociación" tras las acusaciones del PSOE de que no la hubo sobre el destino del superávit del Concello.

"Voy a tener que tener delante la definición cuando se hable de ella", comentó el alcalde, para quien "el máximo de ese dinero posible" debe dirigirse a inversiones en infraestructuras, frente a la pretensión del PSOE de que la mitad se destina a amortizar deuda. "Llegaremos hasta donde podamos llegar para tener los votos en el pleno", manifestó Ferreiro, quien advirtió que el acuerdo debe alcanzarse "cuanto antes" porque la ampliación de las cuentas debe estar en vigor antes de que termine el año, al igual que la contratación de los proyectos, por lo que el nuevo pleno debería realizarse el lunes o el martes.

El alcalde descartó que el Partido Popular pueda respaldar esta iniciativa porque dijo que cuando intentó negociar algo con esta formación se encontró "la puerta en las narices" y que, a pesar de que los populares siempre se quejan de que no se les tiene en cuenta, aseguró que "siempre salieron corriendo".



En cuanto al presupuesto de 2018, se mostró "optimista" sobre su aprobación porque "hay un principio de acuerdo" con el PSOE y solo "faltan unos flecos y cuadrar los números", Ferreiro explicó que tanto Marea como los socialistas quisieron "dejar al margen del pleno de ayer los presupuestos" porque, as su juicio, "una cosa no debería tener que ver con la otra".