¿Qué hacer este fin de semana en A Coruña?

►Continúa el ciclo de cine sobre Fernando Rey

El CGAI continúa el ciclo cinematográfico sobre Fernando Rey con la proyección, en dos pases a las 18.00 horas y a las 20.30 horas, del filme Padre Nuestro.

Centro Galego de Artes da Imaxe

Durán Loriga, 10

►´Mafia´ de The Rebels, en directo en BâBâ Bar

21.00 horas. El grupo de rock aterriza con su gira en el BâBâ Bar para interpretar Mafia, su nuevo álbum, en el que siguen buscando la unión entre lo musical y lo poético.

BâBâ Bar

José Luis Pérez Cepeda, 23

►Conferencia sobre ´bibliotecarios infames´

20.00 horas. Francisco Xavier Redondo inaugura el ciclo de conferencias Os libros como punto de partida impartiendo la charla Bibliotecarias e bibliotecarios infames.

Museo de Belas Artes

Zalaeta, 2

►Concierto de la Sinfónica de Galicia

20.30 horas. El trombón principal de la Sinfónica, Jon Etterbeek, interpreta como solista el Concierto de Grondahl bajo la dirección de Diego Martín Etxeberría.

Palacio de la Ópera

Glorieta de América, s/n

►Charla sobre ciencia en la vida cotidiana

19.30 horas. Los divulgadores científicos Deborah García y Jordi Pereyra imparten la charla O extraordinario do ordinario, sobre la ciencia que se esconde en el día a día.

Domus

Ángel Rebollo, 91

►Paco Nogueiras presenta su libro-disco

18.30 horas. El músico presenta su nuevo trabajo, Radio Bulebule, una combinación de libro, CD y DVD concebido como la parrilla de programación de una emisora de radio.

Centro Ágora

Lugar da Gramela, 17

►Espectáculo sobre Judy Garland

21.00 horas. La Sala Gurugú ofrece, con motivo del día contra la violencia de género del 25 de noviembre, la representación de la obra Judy Garland. Over the rainbow.

Sala Gurugú

Agra do Orzán, 3

►Actuación de Sex Museum en la Mardi

22.30 horas. El grupo continúa la celebración de los 18 años de la sala Mardi Gras con un concierto, en el que repasarán sus tres décadas de trayectoria.

Mardi Gras

Travesía de la Torre, 8

►'El arte en el cómic'

La relación entre el arte gráfico y los museos inauguran las charlas en Afundación

18.30 horas

►Los éxitos de The Pop Tops, en el Garufa Club

El icono del pop de los 70, Phil Trim, revive los éxitos de su grupo The Pop Tops en un concierto en el Garufa Club.

23.00 horas

►La hipocresía de la sociedad, a escena

Paloma Lugilde dirige en el Teatro Rosalía Normas para saber vivir na sociedade actual, una obra sobre la hipocresía.

20.30 horas

Sábado

►´U2 Live Experiencie Tour´, de los Achtung Babies

La banda tributo a U2 repasa en el Playa Club los tours de la banda liderada por Bono, como Pop Mart o The Joshua Tree Tour.

23.00 horas

►Recorrido literario con María Casar

El paseo partirá de Méndez Núñez para pasar por los paisajes poetizados por Luísa Villalta.

12.00 horas

►Talleres de robótica en el Muncyt

El Muncyt celebra la Semana Europea de la Robótica con una serie de talleres para niños de entre 4 y 12 años.

Desde las 11.00 horas

►Espectáculo de ciencia y magia

La Domus ofrece el show Ciencia y/o magia, en el que se realizarán números como la conversión del agua en vino.

16.00, 17.00 y 18.00 horas

Domingo

►Cantajuego presenta su nuevo espectáculo

El grupo infantil, nominado a un Latin Grammy, representa su show ¡Viva mi planeta! La fiesta de mi pueblo en el Palacio de la Ópera.

12.30 horas