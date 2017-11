"Es un servicio que funciona muy bien y los padres están encantados"

"Funciona muy bien y los padres se quedan encantados", manifiesta Miguel Lorenzo sobre el servicio de canguros municipal. El ahora diputado en el Congreso por el Partido Popular y concejal estuvo durante cuatro años a cargo de esta iniciativa cuando Carlos Negreira ocupaba el cargo de alcalde en el Ayuntamiento de María Pita.

Como concejal de Servicios Sociales en aquel momento, expone que se trata de un servicio "útil" con el que la "gente está encantada" ya que hay atención tanto a domicilio como colectiva en diversos centros de la ciudad para menores de doce años.

Aunque hay numerosos motivos por los que los padres necesitan este servicio, principalmente porque no tienen familiares con quien dejar a sus hijos o medios económicos suficientes para contratar a alguien, Lorenzo entiende que los canguros municipales cubre "sobre todo" necesidades de "conciliación familiar". Es decir, que por trabajo no puedan estar con sus niños cuando estos no están en horario escolar. "Lo entendíamos como una herramienta para aquellos padres o madres que tenían que ir a trabajar o a entrevistas de trabajo", declara el popular.

El concejal también recuerda otros casos importantes, en los que el servicio municipal suponía una "salvación" para muchas familias. "Por ejemplo, una madre tenía que ir a la consulta del médico y podía irse tranquila al dejar a los niños en un centro o bien si el canguro iba a su casa", señala.

"La gente está encantada con el servicio. Todos los que lo utilizan o lo han utilizado hablan maravillas de él", comenta Miguel Lorenzo, quien asegura haber tenido una "experiencia muy positiva" a cargo de esta iniciativa que hace ya una década que se ha puesto en marcha. "Lo potenciamos mucho", apunta.

Lorenzo destaca que se trata de una herramienta "gratuita" por lo que cualquier padre puede solicitarla si se encuentra en apuros. "Los hay que necesitan ir al médico, a trabajar o incluso hacer algunas gestiones a las que no puedes llevar a los hijos", explica, y añade: "Hay un número de horas disponibles tanto en los centros como en casa. Si el canguro era a domicilio, contabas con un cantidad de horas al mes para disponer de él".

"Funciona estupendamente", resume. El popular señala también la importancia de la "formación de los profesionales" que cuidan de los más pequeños de la casa. "En este servicio se deja a los niños a cargo de especialistas que tienen una amplia formación. No se quedan a cargo de cualquiera, por eso los padres están tranquilos y contentos", finaliza.