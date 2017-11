El suministro desde el embalse de Cecebre baja un 15% con el plan de ahorro

El embalse de Cecebre está al 36% de su capacidad pero la salida de agua se ha reducido en un 15%, según informó ayer el director de Emalcsa, Jaime Castiñeira, en Radio Coruña. De los 1.300 litros por segundo se ha pasado a los 1.100 gracias a las medidas restrictivas que se están implantando para hacer frente a la sequía.

"Ahora están entrando 700 litros por segundo así que, como no queremos que el embalse baje más, intentaremos que entren los 1.100 litros que salen", manifiesta el responsable de la empresa municipal que suministra agua a A Coruña y su área metropolitana. Para conseguir ese abastecimiento, Emalcsa propone como solución utilizar el lago de Meirama.

El próximo miércoles, según adelantó Castiñeira, se reunirán con Aguas de Galicia para estudiar la posibilidad de bombear agua de Meirama para equilibrar el nivel del agua de Cecebre y evitar llegar a una situación de emergencia. El plan es "incrementar el caudal del río Barcés en 200 o 300 litros". "Lo normal es que en estas fechas es que Cecebre esté al 65 o 70%. Ha sido un octubre muy caluroso", señala.

A Jaime Castiñeira, sin embargo, no le parece atípica esta situación. "Lo que me preocupa es que no me sorprende esta sequía. En 2008 no llovió hasta enero y en 2011 también hubo sequía. Esto ha cambiado, ya no hay lluvia constante" reconoce. De momento, para paliar la sequía, los concellos de A Coruña y su área metropolitana han empezado a emitir bandos municipales para solicitar a la población que haga un uso más responsable de los recursos.

Para Emalcsa, la "urgencia" a día de hoy es el "abastecimiento de agua de calidad" y aprecia tener "un plan b que es Meirama porque hay ciudades que no lo tienen".