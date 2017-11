El profesor José Luis Cordeiro, sobre la muerte: "Es un problema técnico que vamos a curar con el tiempo"

El profesor fundador de la Singularity University y miembro de la Academia Mundial de Arte y Ciencia, José Luis Cordeiro, se ha mostrado convencido de que los avances tecnológicos acabarán por permitir "rejuvenecer el cuerpo" y hacer que el hombre pueda decidir entre morir o ser "una generación inmortal".

Así lo ha manifestado en una rueda de prensa ofrecida en la Fundación Barrié donde esta tarde, a las 20,00 horas y en su sede de A Coruña, pronunciará una conferencia sobre 'Demografía y tecnología. La muerte de la muerte' en el marco del ciclo 'Galicia en la Encrucijada. Ciclo de Conferencias sobre Demografía y Futuro'.

"La prueba de que la mortalidad biológica no existe está en nuestro cuerpo", ha dicho señalando que las células germinales no envejecen. A este ejemplo, ha sumado el cáncer. De él, ha dicho que se trata de "una serie de mutaciones que detienen el envejecimiento celular por eso no desaparecen".

José Luis Cordeiro ha expuesto que, por este motivo, se aplica la quimioterapia y la radioterapia, tratamientos que ha considerado no se aplicarán "en una década" con los nuevos avances tecnológicos. Asimismo, se ha mostrado convencido de que la medicina "no será curativa, sino preventiva".



Tecnología para ser jóvenes

En la misma línea, ha asegurado que se suministrará medicación "diseñada" para el genoma de cada persona. "En 10 años la secuencia del genoma costará 10 dólares", ha indicado también sobre la accesibilidad a pruebas ahora costosas que, en su opinión, se producirá con los años.

Además, ha augurado que "en 40 o 50 años" habrá tecnología para reanimar "a personas criopreservadas". Asimismo, ha expuesto que "en las próximas dos o tres décadas vamos a tener tecnología para rejuvenecer".

"La cuestión no es si va a a ocurrir, sino cuándo", ha manifestado tras recordar que una mujer se está ya sometiendo a un tratamiento con este objetivo en Colombia. Sobre este caso, ha dicho que se le suministran inyecciones para, entre otros fines, conseguir que tenga unas células y sangre "más jóvenes".

Por otra parte, preguntado por las consecuencias que tendría en la demografía que personas optasen por no morir, ha manifestado que "es falso que el mundo esté sobrepoblado" y ha rechazado, por esto, que tenga repercusión.

Mientras, sobre los efectos del cambio climático, ha indicado que "nos preocupamos más por el medio ambiente porque somos más prósperos", pero se ha mostrado convencido de que con la nanotecnología "en 20 años no habrá basura" ya que esta se convertirá "en materia prima".