Ferreiro asegura que negoció

El alcalde, Xulio Ferreiro, replicó ayer al portavoz del PSOE, José Manuel García, por acusar al Gobierno local de no haber negociado con el grupo de la oposición la ampliación del presupuesto a la que socialistas y populares dieron su rechazo en el pleno de la semana pasada, incluso después de que Marea incorporase una enmienda en la que proponía dedicar 2 millones a reducir deuda, en lugar de los 4,5 que pedía el PSOE. Según Ferreiro, sí hubo negociación previa.

"Este Gobierno siempre negocia y siempre tiene intención de hacerlo. Hace dos meses que le presentamos al PSOE este plan, entonces con una inversión de nueve millones. Más allá de algunos detalles, no advertí entonces que fuera a surgir un problema, como tampoco lo pensé después de la anterior comisión de Facenda. El lunes por la tarde, de repente, hablan de un planteamiento de amortizar deuda que no había antes. Sigo pensando que no es buena idea, que lo ideal era dedicar todo lo posible a las inversiones en las calles", dijo el alcalde.