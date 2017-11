Nuevas imágenes del futuro diseño del estadio de Riazor

El Ayuntamiento de A Coruña adjudicará mañana, miércoles, el proyecto y la ejecución de la reforma de las cubiertas del estadio de Riazor a la empresa Arias Infraestructuras. La constructora ofertó una propuesta de 7,16 millones de euros, un 13% menos que el importe de licitación -la cuarta más económica de las siete presentadas- y obtuvo la mejor puntuación en el apartado técnico.

La Junta de Gobierno Local, que se reunirá hoy en sesión extraordinaria, adjudicará el concurso a Arias Infraestructuras, pero aún solo en el apartado de la redacción del diseño de ejecución de la rehabilitación, por un importe de 176.144 euros. La empresa tendrá tres meses de plazo para completarlo. La adjudicación de las obras de la reforma, con un coste próximo a los siete millones de euros, "queda condicionada" a que la junta de gobierno apruebe el proyecto que redacte Arias Infraestructuras.

El presupuesto previsto por el Ayuntamiento cubrirá la reparación de las cubiertas del estadio de Riazor. Pero la propuesta presentada por Arias Infraestructuras, plantea un nuevo diseño de las cubiertas más allá de la rehabilitación, cuyo correrá a cargo del Deportivo. Esta inversión está pendiente de concretarse en presupuesto y ejecución, según han confirmado diversas fuentes a esta redacción.

El nuevo diseño del estadio de Riazor queda reflejado en una imagen filtrada la pasada semana en redes sociales y en otras recreaciones virtuales de la propuesta de Arias Infraestructuras, aunque está pendiente de definición por Ayuntamiento y Deportivo. La constructora plantea una fachada iluminada para Riazor, al estilo de los modernos estadios de fútbol. Sobre esta mejora de la fachada, Ayuntamiento y Deportivo están de acuerdo en acometerla, pero el proyecto aún está pendiente de ser detallado.

Según el plan acordado por el Ayuntamiento y el Deportivo, las obras de reforma de las cubiertas del estadio de Riazor comenzarán en mayo de 2018, cuando concluya la actual temporada de Liga, y tendrán una duración de doce meses. Ambas entidades pretenden compaginar la obra con la celebración de los partidos del Deportivo en la próxima temporada.

El presidente del Deportivo, Tino Fernández, aseguró este lunes, en la junta de accionistas del club, que la entidad sufragará la reforma exterior del estadio municipal ponerlo "a la altura de los deportivistas y a la altura de la ciudad". "Nos parece una muy buena propuesta y una idea podría ser abordarla al mismo tiempo que la cubierta, pero en este caso lo que falta es la financiación, falta el dinero y si pudiésemos encontrar una fórmula para hacerla posiblemente la abordaríamos", relató sobre los trabajos en el exterior del estadio. Tino Fernández destacó que la idea seduce al club, que buscará una forma de financiar la obra. "Ahora mismo no está encima de la mesa porque no tenemos el dinero. En este momento está clarísimo que no se va a hacer, pero que lo vamos a intentar posiblemente sí. Vamos a ver el mercado financiero qué nos propone", señaló.

