Ha fallecido Ángel Gómez Hervada, nuestro amigo y nuestro jefe. Era director general de Radio Coruña desde el año 89, cuando se hizo cargo de los destinos de la radio, tenía 28 años. Había crecido entre los profesionales de la casa hasta el punto de que mantenía el apelativo cariñoso que le dieron cuando empezaba a pronunciar su nombre "Anca" y así le gustaba que le llamara toda la gente a la que se acercaba de verdad. Era un hombre muy bueno con el corazón muy grande. Capaz de atender al mayor de los ejecutivos y a la persona más humilde. Le gustaban los seres humanos y los trataba a todos igual, con afabilidad, educación y cercanía. Te sentías querido y respetado siempre que estabas con él. Entendía la radio como un medio para mejorar y hacer avanzar a la sociedad. Era un hombre profundamente demócrata, hacedor de consensos y con un profundo sentido ético. Exigía rigor y humanidad y sabías que te iba a sostener siempre e iba a dar la cara por cualquiera de nosotros ante los envites del poder con esa naturalidad de las personas grandes que hacen fácil lo difícil y que sostienen a todos como si su carga fuera ligera o casi inexistente. Era un hombre referencia de la radio local en el Consejo de la Cadena Ser y referente del grupo Prisa en Galicia. Y ante todo es nuestro amigo y nuestro referente y le queríamos muchísimo. Estos días estamos contando la peor de las noticias. Esa que piensas que no tendrás fuerzas para contar. Era un hombre de radio y de respeto absoluto por la antena. Y ahí no le podemos fallar. Él no nos falló nunca. Ni tampoco a Galicia ni a ésta ciudad.