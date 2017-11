El Ayuntamiento desestima el recurso del PP por la adjudicación de la antigua cárcel

El Concello ha inadmitido el recurso de reposición presentado por el PP contra la adjudicación de la gestión de la antigua prisión provincial a Proxecto Cárcere, basándose en un informe de la asesoría jurídica, que niega las irregularidades denunciadas por los populares. El Ayuntamiento no admite el recurso del PP por "falta de legitimación". La ley solo lo acepta en el caso de concejales si éstos votaron en contra del acuerdo, algo que no ha sucedido con la cárcel porque el PP no tomo parte en este proceso.

La asesoría jurídica, tras entrevistar a las personas a las que el PP identificaba como miembros o exintegrantes de Proxecto Cárcere, explica que solo la concejal de Igualdade e Diversidade, Rocío Fraga, fue miembro de esa entidad, pero que no participó en la adjudicación. Respecto al funcionario al que señalaba el PP, la asesoría concluye que salía en una fotografía en prensa con miembros de la entidad porque coincidió con ellos hace siete años en su calidad de jefe de servicio de Cultura.

Sobre el anuncio de la adjudicación, hecho por el edil de Rexeneración Urbana e Dereito á Vivenda, Xiao Varela en una emisora de radio, la asesoría jurídica dice que, si bien debería haber hablado de la propuesta mejor valorada, esta circunstancia no puede considerarse lesiva ni para los licitadores ni para terceros.

Los motivos que rechaza la asesoría jurídica son los que el Partido Popular había expuesto para denunciar que el proceso de adjudicación de los usos de la antigua prisión estaba "viciado de nulidad".