Un paso más hacia el nuevo Riazor

El Ayuntamiento adjudicará hoy el proyecto y la ejecución de la reforma de las cubiertas del estadio de Riazor a la empresa Arias Infraestructuras. A la constructora, de momento, le encargará una primera fase, la de redacción del proyecto de rehabilitación. La adjudicación de la posterior ejecución de las obras quedará "condicionada" a la aprobación del proyecto, cuya redacción tiene un plazo de tres meses, según consta en el acuerdo que hoy adoptará la Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria.

Arias Infraestructuras ofertó una propuesta de 7,16 millones de euros, un 13% inferior al importe de licitación. Además, obtuvo la mejor puntuación en el apartado técnico entre las seis compañías que concurrieron al concurso convocado por el Ayuntamiento. La empresa adjudicataria desarrollará el diseño de la reforma, con un importe de 176.144 euros, y contará con tres meses para presentar el proyecto. Una vez concluya el plazo, se resolverá la adjudicación de las obras de la reforma, con un coste próximo a los siete millones de euros.

El presupuesto previsto por el Ayuntamiento cubrirá la sustitución de las estructuras de las gradas de Tribuna y Preferencia y la mejora de las gradas de Pabellón y Maratón, estas últimas deterioradas por los goteras y daños provocados por los temporales. También incluye tapar la mitad de Preferencia Inferior, una grada a pie de banda actualmente a la intemperie.

Arias Infraestructuras añadió a su propuesta la renovación de la fachada del estadio. Un nuevo diseño más moderno y futurista, con paneles luminosos a lo largo de todo el estadio y una cubierta transparente. Es lo que se puede ver en los bocetos que Arias Infraestucturas presentó al concurso municipal. De la financiación de esta parte de la rehabilitación se haría cargo el Deportivo, aunque la inversión está pendiente de concretarse en presupuesto y ejecución.

Tanto el club como el Concello están de acuerdo en acometer la reforma de la fachada, pero el proyecto aún no ha sido detallado. El presidente de la entidad deportiva, Tino Fernández, manifestó en la junta de accionistas del club el pasado lunes que esta mejora permitirá conseguir "un estadio a la altura de los deportivistas y a la altura de la ciudad". "Nos parece una muy buena propuesta y una idea podría ser abordarla al mismo tiempo que la cubierta, pero en este caso lo que falta es la financiación, falta el dinero y si pudiésemos encontrar una fórmula para hacerla posiblemente la abordaríamos", señaló sobre los trabajos en la parte exterior del estadio. El presidente del Deportivo apuntó que, ahora mismo, el plan "no está encima de la mesa". "En este momento está clarísimo que no se va a hacer, pero que lo vamos a intentar posiblemente sí. Vamos a ver el mercado financiero qué nos propone", dijo.

Según el plan acordado, las obras de reforma de las cubiertas del estadio de Riazor comenzarán en mayo, cuando concluya la actual temporada de Liga, y tendrán una duración de doce meses. Ambas entidades pretenden compaginar la obra con la celebración de los partidos del Deportivo en el próximo curso.