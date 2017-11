El musical 'Priscilla, reina del desierto', del 7 al 10 de diciembre en el Palacio de la Ópera

Las canciones más bailadas de la historia sonarán el 7 de diciembre en el Palacio de la Ópera con Priscilla, reina del desierto. El musical, basado en la película homónima ganadora de un Oscar, estará en la ciudad hasta el día 10 para narrar las vivencias de tres artistas drags que atraviesan el desierto australiano, y que llegarán a A Coruña como parte de una gira que incluye más de 30 ubicaciones.

Los actores gallegos Christian Escudero y Armando Pita serán lo encargados de dar vida a los papeles protagonistas. Se moverán al ritmo de temas tan conocidos como I will survive, Don't levae me this way, It's rainning men o Like a virgin, acompañados por una producción que ha sido aplaudida en Madrid por más de 400.000 espectadores. El espectáculo, premiado el año pasado en la capital como el Mejor Musical por los Premios Broadway World Spain, traerá consigo un vestuario galardonado con los premios Oscar y Tony, compuesto por más de 200 pelucas, 150 pares de zapatos y 500 trajes, en los que se han empleado todo tipo de materiales, que van desde las lentejuelas y las plumas, hasta los patitos de goma y las pelotas de fútbol. Del mismo modo, el elenco empleará más de 250 máscaras de maquillaje, realizadas a la medida de los actores para permitir cambios rápidos entre escenas.

La puesta sobre las tablas incluirá también 40 artistas sobre el escenario, muchos de los cuales colgados a 16 metros durante el 80% de la obra, y 23 escenas diferentes, así como el autobús que da nombre al musical, y en el que viajan los protagonistas de la historia. Las entradas para el espectáculo ya están disponibles. Su precio es de 26 euros, y pueden adquirirse en Ticketea, A Taquilla y la propia web del show.