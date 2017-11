Alivio entre los implicados en el ofimático por la sentencia que permite continuar las obras

La desestimación por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia del recurso presentado por la Sociedade Cooperativa Galega de Vivendas Parque Ofimático contra el plan parcial de este polígono del año 2014 es calificada por el Gobierno local como una "buena noticia", aunque el concejal de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, advierte de que todavía hay otros dos recursos judiciales que afectan al ofimático y que se encuentran suspendidos. "Esta decisión nos permite seguir trabajando para dar soluciones a las partes afectadas", comenta Varela, quien recuerda que el origen de la situación que vive este polígono "tiene que ver con los problemas que durante años fueron creciendo alrededor del ofimático".

El concejal destaca que cuando Marea Atlántica llego al Gobierno local el proyecto de urbanización estaba "absolutamente parado" y que después hubo que afrontar la anulación del contrato de obras por una sentencia judicial. También resalta Varela la existencia de propietarios de viviendas que fueron desahuciados y de cooperativas que habían promovido edificios y que temían no poder ocuparlos por la ausencia de urbanización en el entorno, por lo que el Concello tuvo que tratar de solucionar estos problemas.

Para el responsable de Rexeneración Urbana, desde el comienzo del mandato municipal hasta ahora en el ofimático "pasaron muchas cosas", entre las que menciona la paralización de las cuotas de urbanización a los pequeños y grandes propietarios de suelo, la licitación y adjudicación de las obras de urbanización que permitirán ocupar las viviendas de las cooperativas, cuyo ritmo de ejecución califica de "muy bueno". Varela añadió que el Concello está ya preparando la entrada de los cooperativistas en sus edificios porque ya estudia la única licencia presentada para que se puedan corregir cuanto antes los posibles defectos que se aprecien.

Otro de los logros que se atribuye el Gobierno local en el ofimático es la firma de un protocolo de colaboración con los grandes propietarios de suelo, como Xestur, la empresa pública de la Xunta, además de los empresarios inmobiliarios. Precisamente estos últimos, agrupados en la asociación Ofimático 2010, se muestran "contentos de que se vayan aclarando las múltiples incertidumbres" que a su juicio planeaban sobre esta iniciativa, según explica el portavoz del colectivo, Juan José Yáñez.

La posibilidad de que se paralizaran las obras y que hubiera que recuperar el plan parcial original y los documentos que dependían del mismo, como el plan de reparcelación, creaba una "enorme inseguridad jurídica", explica Yáñez, quien destaca que los promotores trataron de convencer a la cooperativa que presentó el recurso de que lo retirase con el fin de "evitar consecuencias desagradables para todos".

Según los promotores, si el Tribunal Superior de Galicia hubiera aceptado el recurso "habría sido perjudicial incluso para el propio denunciante", ya que se habría parado la urbanización y los propietarios de los pisos no podrían acceder a sus viviendas, Yáñez señala que esa actitud "nadie lo entiende en este mundo, ni la Xunta, ni el Ayuntamiento ni las otras tres cooperativas".

Pero Ofimático 2010 espera que este fallo judicial "motive" al Ayuntamiento a cumplir los compromisos que adquirió con ellos en el protocolo para urbanizar el polígono, entre los que figura la modificación del plan parcial para adaptarlo a la nueva realidad del proyecto, ya que mientras no lo haga, los empresarios no podrán poner en marcha allí sus iniciativas inmobiliarias.

Promotores, Xunta -propietaria de gran parte del ofimático- y Concello se reunieron hace unos días en la comisión de seguimiento del acuerdo para urbanizar el polígono y Ofimático 2010 reiteró su denuncia de que no podrán concederse las licencias de ocupación a las cooperativas mientras no se apruebe la nueva regulación urbanística de la zona. Según Yáñez, la reunión fue "bastante tensa", aunque considera que el Gobierno local "parece que está dispuesto a cumplir sus compromisos".

Para José Ramón Mosquera, presidente de la cooperativa Cofuncovi, la sentencia del Superior de Galicia es "positiva", no solo porque impide una nueva paralización de las obras, sino también porque no habrá "más pretextos para no hacer nada". Mosquera se lamenta de que el Concello todavía no haya dado a las cooperativas un plazo concreto en el que terminará la urbanización cuando A Carnocha ya terminó su edificio y solicitó la licencia de primera ocupación, Sociedade Cooperativa Galega Parque ofimático también concluyó su inmueble y Cofuncovi espera tenerlo terminado este mismo mes.

Las cooperativas solicitan que el Concello les dé una previsión de cuándo estarán terminadas las obras de urbanización con el fin de preparar la documentación para solicitar las licencias de primera ocupación. Mosquera explica que no pueden urgir a las constructoras a que terminen los trabajos porque cuando les entreguen los edificios ya serán de sus responsabilidad y tendrán que costear la vigilancia de los mismos durante las 24 horas del día para evitar robos y daños.

Las cooperativas solicitaron al Gobierno local participar en la reunión realizada por la comisión de seguimiento del protocolo firmado con Xestur y los promotores para que se les aclarasen los plazos de las obras y las licencias de primera ocupación, aunque su petición fue rechazada, lo que lleva a Mosquera a afirmar: "A nosotros no se nos explica nada".

A pesar de que la mayor parte de los trabajos de urbanización están terminados, las cooperativas temen que la falta de conexión del suministro eléctrico por parte de Gas Natural Fenosa retrase aún más la conclusión del proyecto y por lo tanto la concesión de las licencias para ocupar las viviendas, una demora que para el portavoz de Cofuncovi sería injustificable.