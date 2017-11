Brothers in Band rinde tributo a Dire Straits en A Coruña

El grupo Brothers in Band presentará el próximo día 22 de diciembre a las 21.00 en el Palacio de la Ópera de A Coruña The Very Best of Dire Straits, el mejor espectáculo de homenaje a Dire Straits, con el que la banda recorre España, Francia, Alemania, Luxemburgo y Portugal dentro de su gira europea 2017-2018.

Cávea Producciones presenta este show, en el que Brothers in Band repasará lo mejor de la discografía de la banda inglesa con una puesta en escena única.

Las entradas para asistir a este concierto están a la venta a través de www.ataquilla.com; la taquilla de la Plaza de Ourense, las sedes Afundación de Galicia y la página www.caveaproducciones.com desde 22 euros más gastos. A cinco semanas de la celebración del concierto ya se ha vendido el 40% del aforo del Palacio de la Ópera.