¿Qué hacer este fin de semana en A Coruña?

►´Magosto gráfico´ en Afundación

18.00 horas. El Magosto gráfico inicia su primera sesión en Afundación con actividades como un mercado de ilustración, una exposición de dibujo y un concierto a cargo de Ocre.

Afundación

Cantón Grande, 8

►Concierto de la Real Filharmonía de Galicia

20.30 horas. La Real Filharmonía de Galicia da un concierto en el Palacio de la Ópera acompañada por el pianista escocés Steven Osborne y dirigida por el británico Paul Daniel.

Palacio de la Ópera

Glorieta de América, s/n

►Actuación de Caldero & The Heartbreakers

22.00 horas. Caldero & The Heartbreakers interpreta en el BâBâ Bar los temas del álbum Un as en la manga, que presentó en el festival Noroeste. La entrada cuesta 5 euros.

BâBâ Bar

José Luis Pérez Cepeda, 23

►Homenaje a la poeta Luísa Villalta

20.00 h. La Asociación Alexandre Bóveda homenajea a Villalta con el visionado de O meu nome é o da Cidade Alta y la charla del sociólogo José M. Cardesín sobre la historia coruñesa.

Monty

Papagaio, 2

►Laboratorio de creación de videojuegos

16.00 horas. El programa Coruña Dixital continúa con un taller de creación de videojuegos, destinado a que creadores de distintas disciplinas junten su talento en nuevos proyectos.

Centro Cívico da Cidade Vella

Veeduría, 2

►Visita guiada sobre la moda en la pintura

18.30 horas. El Museo de Belas Artes organiza la visita guiada A historia da moda na pintura, en la que se estudiarán los cambios en la forma de vestir a través del arte.

Museo de Belas Artes

Zalaeta, 2

►´Once´, el nuevo trabajo de Abe Rábade Trío

El pianista Abe Rábade, el contrabajo Pablo Matín Caminero y el batería Bruno Pedrosa presentan su nuevo trabajo, Once, en dos pases a las 22.00 y 23.00 horas.

Jazz Filloa

Orzán, 31

►Noche de rock con Sweetkiss Momma

22.30 horas. La banda de Washington, liderada por Jeff Hamel, presenta su nuevo EP Get ready fot the getdown, dentro del ciclo Atlantic Crossin de 1906.

Mardi Gras

Travesía de la Torre, 8

►'Hemisferios', gala musical contra la violencia machista

Oito grandes voces da música galega danse cita esta tarde no teatro Colón.



Sábado

►Nuevo poemario de Paris Joel

El cantautor presenta su poemario Dictados para un salvamento emocional en Square.

20.00 horas

►Ángel Stanich, en directo en el Playa Club

El cantautor interpreta en el Playa Club los temas de su nuevo EP Siboney y de su segundo álbum, Antigua y barbuda.

23.00 horas

►Pablo Guerrero presenta su disco

El artista presenta en el Rosalía Mundos de andar por casa.

20.30 horas

►Cuentos en lengua de signos

Cuentos en lengua de signos en la Biblioteca González Garcés.

12.00 horas



Domingo

►Concierto de la Banda Municipal de Música

La Banda Municipal de Música, dirigida por Javier Viceiro Filgueira, protagoniza un concierto en el Palacio de la Ópera.

12.15 horas

►XIII Ciclo de Coros Galegos

El Coro Cántigas da Terra cierra el XIII Ciclo de Coros Galegos en el Rosalía con Cantigas e Agarimos y Os Enxebres de Caheiras.

12.00 horas

►Teatro para bebés en el Centro Ágora

Aboon Teatre interpreta la obra infantil Esferic.

11.30 y 13.00 horas