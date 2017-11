Protección a la tradición

Luis Gómez, presidente de Os Rexumeiros, colectivo vecinal de San Vicente de Elviña y Castro de Elviña, es defensor de la regeneración de los núcleos de población tradicionales, una medida que por un lado preserva elementos patrimoniales y urbanísticos de la zona y por otro racionaliza el posible aumento de vecinos en el lugar. "Las transformaciones de viejos núcleos no pueden llevar consigo una contraordenación del territorio, sino facilitar aspectos como la movilidad y las comunicaciones. No es necesario derribar viejas casas que llevan mucho tiempo en pie ni perjudicar el esparcimiento del lugar. Debe haber una planificación racional que no vaya contra los núcleos tradicionales", propone Gómez.

En su singular entorno, los vecinos del pueblo de Elviña han estado expuestos a proyectos hoy pendientes de ejecución que hubieran afectado a la ordenación de su zona, como la ampliación del campus o la expansión de un parque tecnológico universitario.