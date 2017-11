De negro, en concentraciones, caminatas o manifestaciones, vecinos y vecinas de A Coruña y el área metropolitana salieron ayer a la calle para expresar su repulsa hacia la violencia machista con motivo el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Todos los actos compartían objetivo: demostrar una unidad contra "la más terrorífica de las desigualdades de género", en palabras del alcalde, Xulio Ferreiro.

El regidor fue el encargado de leer un manifiesto al mediodía en María Pita. Arropado por la Corporación local al completo y por decenas de vecinos, Ferreiro manifestó el "compromiso de la ciudad contra las violencias machistas" y defendió la necesidad de "reconocer sus múltiples formas y manifestaciones".

"Las estadísticas oficiales hablan de 574 asesinadas a nivel estatal, 40 de ellas en Galicia; pero estos datos, además de no dar cuenta de la totalidad de los asesinatos, son nada más que la punta del iceberg de lo que realmente padecen las mujeres en situación de violencia y sus hijas e hijos", destacó el alcalde, que defendió la necesidad de aumentar los presupuestos destinados a combatir la violencia de género. En el acto, en el que se repartieron camisetas, chapas y paraguas con el lema A Coruña en negro o Contra as violencias, se corearon consignas como "Contra la violencia ni un paso atrás", "No es no" o "No estamos todas, faltan las asesinadas".

El rechazo a cualquier manifestación de violencia de género reunió también a más de trescientas personas en una caminata organizada por el Consorcio As Mariñas que partió de O Burgo y que recorrió ocho kilómetros bordeando la ría y a la que acudieron políticos de toda la comarca. Al término del acto, el presidente de la entidad supramunicipal, José Antonio Santiso, ensalzó la voluntad de todos los municipios de la comarca por "acabar con esta lacra social".

Los actos culminaron a la tarde con una concentración organizada por la coordinadora local de la Marcha Mundial das Mulleres da Coruña que incluyó una perfomance para "visiblizar los feminicidios" y la lectura de las víctimas gallega.