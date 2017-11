El BNG pedirá a la Xunta que prohíba la planta de residuos oleosos en el muelle de Oza

El BNG presentó en el Parlamento gallego dos proposiciones no de ley en las que insta a la Xunta a que no autorice la planta de pretratamiento de aceites e hidrocarburos proyectada en el muelle de Oza. Los nacionalistas destacan su proximidad a los bancos marisqueros de la ría, así como a las playas de Oza, Santa Cristina y Bastiagueiro, además de al puerto deportivo de la dársena de Oza.

El Bloque destaca que la Consellería de Medio Ambiente no atendió la petición del Concello de que se realizase una evaluación ambiental ordinaria y no simplificada sobre el proyecto, que cuenta también con el rechazo de la entidad vecinal de A Gaiteira-Os Castros, ante el temor a que cause impactos significativos y por hallarse en una zona de "sensibilidad especial". Para el BNG, este hecho "evidencia lo que le importa la ciudad" a la conselleira Beatriz Mato, a quien ya considera candidata del PP a la Alcaldía.