Un centro de salud posible pero mejorable

El arquitecto encargado de redactar el anteproyecto de reforma del mercado de Santa Lucía y que incluye la puesta en marcha de un centro sanitario en el edificio contiguo, José Manuel Gallego Jorreto, asegura que "es posible" compatibilizar ambos usos, aunque defiende que no es la mejor idea. "El proyecto demuestra que es posible, aunque yo pienso que es mejor que se haga en otro sitio", dice Gallego Jorreto, que diseñó el mercado de Santa Lucía en 1980 y que considera que el centro de salud estaría mejor en la parcela que el Concello puso a disposición de la Xunta en el mes de agosto para este fin, en el Paseo de los Puentes.

"Esta calle [la del mercado de Santa Lucía] es muy estrecha para las ambulancias, es mejor que el centro de salud esté en una o dos plantas y que esté en un lugar con árboles y vegetación, en un sitio más tranquilo. En vertical siempre es incómodo, pero se puede hacer perfectamente y, seguro, que mucho mejor que lo que hay ahora, pero yo creo que está mejor en otro lado", explica Gallego Jorreto, que fue Premio Nacional de Arquitectura en 1997. Defiende también que la puesta en marcha del centro de salud "afectará" al mercado, sobre todo, en la entrada de mercancías, que quedará "más constreñida", aunque, para el arquitecto, lo más importante si, finalmente, se opta por esta opción es que "funcione el centro de salud" y que ambas instalaciones convivan lo mejor posible, ya que técnicamente, pueden hacerlo.

Para esas cinco plantas que quedarían sin uso, en caso de que la Xunta decida no abrir el centro de salud en Santa Lucía, Gallego Jorreto propone usos vecinales. "Un centro social o espacios para los vecinos o una pequeña guardería, un lugar para los ancianos... Algo que sea competencia del Ayuntamiento y que repercuta en mejorar la vida en el barrio y que responda a las necesidades de los vecinos", propone Gallego Jorreto, que se muestra contrario a que el Concello tenga que negociar con otras administraciones los usos a los que se destina el edificio.

En septiembre de 2014, el entonces alcalde, Carlos Negreira, anunció que había llegado a un acuerdo con la Xunta para rehabilitar el edificio para que albergase dependencias sanitarias, una propuesta que fue celebrada por vecinos y comerciantes. Tras el cambio de fuerzas en María Pita y la llegada de Marea Atlántica a la Alcaldía, el proyecto sufrió también un revés y es que, la Xunta solicitó al Gobierno local que el centro de salud estuviese en una sola planta y no en varias. Fue por ello por lo que el Concello puso a disposición de Sanidade una parcela en el Paseo de los Puentes, ya que, según Gallego Jorreto, sería necesaria la "demolición total" del edificio tal y como está actualmente para dar cabida a un centro de salud que no estuviese repartido en varias plantas.

En el anteproyecto se plantea la desaparición de todos los bajos que están pegados al mercado, se amplía la acera y se aprovecha el espacio para que tenga continuidad con la calle. "Los puestos de ahora son más grandes, así que, son menos, queremos que sea un espacio muy abierto, muy ciudadano, en el que sea fácil entrar y conservando lo que había", explica Gallego Jorreto, que todavía estudia con el Concello mantener la diferenciación de los puestos que, en el antiguo mercado, era por colores.

"A mí me gustaría que hubiese elementos comunes que distingan una zona de otra y faciliten la orientación. La idea no me parece mala", comenta.

El alcalde, Xulio Ferreiro, solicitó ayer formalmente una reunión urgente con el conselleiro de Sanidade, Xesús Vázquez Almuiña, para que aclare si la Xunta va a abrir un centro sanitario en el edificio contiguo al mercado de Santa Lucía o si ha decidido no hacerlo. A preguntas de este diario, la Consellería de Sanidade respondió ayer que, cuando el Concello le remita el anteproyecto de Gallego Jorreto, "lo valorará" y que "mantiene su apuesta de que los vecinos de Federico Tapia tengan un centro de salud que cuente con las garantías de calidad asistencial y de accesibilidad imprescindibles".

"La renovación del mercado solo depende de nosotros, el centro de salud no. Para que el barrio tenga un centro de salud es necesario que la Xunta, que no incluye ninguna partida al respecto en sus presupuestos de 2018, dé un paso adelante y rectifique. El Ayuntamiento tiene un anteproyecto preparado que no puede esperar más. Tenemos que pasar a la siguiente fase de tramitación con urgencia, para que la reforma del mercado no se retrase más", dijo ayer el alcalde, Xulio Ferreiro, que pone un plazo de un mes a la Xunta para que le dé una respuesta sobre el centro de salud.