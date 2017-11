El alcalde defiende la apertura del ambulatorio en Santa Lucía siempre que no dañe la actividad del mercado

El alcalde, Xulio Ferreiro, explicó ayer que sigue esperando la respuesta de la Consellería de Sanidade para mantener una reunión que desbloquee la situación sobre la rehabilitación del mercado de Santa Lucía para que en el edificio anexo haya un centro de salud. "Es posible compatibilizar los usos de mercado, que para nosotros es fundamental, para que sea un centro dinamizador del barrio y para que dé paso a otros nuevos usos sociocomunitarios. Hay reservado un volumen de 1.500 metros cuadrados que mejoran muchísimo la situación actual de Federico Tapia que está a disposición de la Consellería si lo quiere utilizar", dijo el alcalde, que asegura que el próximo mes se iniciará el proceso para rehabilitar el mercado, sea cual sea la decisión de la Xunta sobre el centro de salud.

Si el Ejecutivo gallego no accede a instalarse en Santa Lucía ni en la parcela del Paseo de los Puentes que le ofreció el Concello en el mes de agosto, el alcalde cree que será la Consellería la que tenga que explicar por qué no facilita la mejoría de las instalaciones sanitarias. "Creemos que el interés de los vecinos de la zona centro es tener un centro de salud mejor que el que tienen ahora, eso le corresponde al Sergas, que lamentablemente no lo tiene previsto en sus presupuestos de 2018. Desde el Concello mostramos máxima cooperación siempre y cuando esto no implique cargarnos el mercado", comentó ayer el alcalde.