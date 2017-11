Concierto de Ringo Starr en A Coruña: las entradas, de 48 a 75 euros

Las entradas para el concierto que el exbeatle Ringo Starr ofrecerá en el Coliseum de A Coruña el 29 de junio costarán entre 48 y 75 euros. Las entradas más baratas corresponderán a las de pie en pista -sin numerar- y a las de tendido alto -sí numerado-. También numerados se venderán asientos en el tendido medio del Coliseum por 60 euros y en el bajo, por 70. La entrada más cara, de 75 euros, será para la zona VIP, en pista y sin numerar. Estos precios no incluyen gastos de gestión. Las entradas saldrán a la venta en próximos días.

El exbatería de The Beatles ofrecerá en A Coruña el primer concierto en Galicia de un exmiembro de la legendaria banda de Liverpool. Ringo Starr llevará al Coliseum la gira de presentación de su último trabajo, Give more love, con la que ahora está actuando en Estados Unidos. Acompañado de la All Starr Band, el exbeatle también interpreta en esta gira temas de The Beatles, como la mítica Yellow Submarine, de la que es compositor.

El acuerdo entre el Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE), como responsable del Coliseum, y la promotora del concierto solo está pendiente de que el consejo rector del ente municipal acuerde, en su sesión de este viernes, la autorización de su celebración y el precio de venta de las entradas. Los ingresos por la venta de entradas corresponderán a la promotora, aunque el IMCE dispondrá de un porcentaje de la recaudación.

