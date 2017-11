La Fiscalía exige cinco años de prisión por apuñalar a un joven en una calle del centro

El joven de 30 años que presuntamente apuñaló a otro en mayo de 2014 en pleno centro de la ciudad, en la calle Mantelería, se enfrenta a una petición de cinco años de cárcel por cometer un delito de lesiones con instrumento peligroso. El procesado, según consta en el escrito de calificación elaborado por el Ministerio público, se encontraba en una pensión situada en esa calle en compañía de otras personas que no han podido ser identificadas cuando, sobre las dos de la madrugada, iniciaron una discusión con otro grupo de jóvenes, entre los que estaba la víctima. La pelea entre los dos bandos llegó a las manos y se trasladó del hostal a la vía pública.

La Fiscalía sostiene en su informe sobre los hechos que el imputado, "con ánimo de ocasionar un menoscabo en su integridad física", le clavó "en tres ocasiones" una navaja, lo que le provocó diversas lesiones que requirieron asistencia médica. Tardó nueve días en curar de las heridas , durante los cuales estuvo incapacitado para realizar sus tareas habituales, y como secuelas le quedaron dos cicatrices. El representante del Ministerio público demanda que el acusado, además de a cinco años de prisión, sea condenado a pagar a la víctima una indemnización de 450 euros por las lesiones y de 200 euros por las secuelas. Además, exige que pague al Sergas el importe de los gastos médicos que le ocasionó la atención sanitaria que prestó al afectado.

El sospechoso se declaró inocente durante la declaración que prestó ante la magistrada que instruyó el caso. El joven reconoció que participó en la pelea de la calle Mantelería, pero negó haber agredido y apuñalado a la víctima. Así, sostuvo que sufrió lesiones en un ojo. "No pude ver en veinte días", aseveró, al tiempo que aseguró que huyó del lugar de los hechos, cercano a la calle de la Estrella, porque "no veía, veía una nube y estaba desorientado". El procesado defendió que la lesión se la causaron "al principio de la pelea" y que se "abalanzó" sobre él un "grupo de gente" cuando salía de un local. No fue reconocido por el médico forense, por lo que no figura parte de la lesión que sostiene que sufrió en un ojo. El sospechoso, que está defendido por el letrado penalistas José Ramón Sierra, se sentará en los próximos días en el banquillo de los acusados.