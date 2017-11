La Fundación Luis Seoane se asoma a la producción artística de Mario Granell en la cárcel de A Coruña

El artista Mario Granell protagoniza la conferencia que se impartirá esta tarde en la Fundación Luis Seoane a partir de las 20.00 con la presencia de Cachi Granell, hija del pintor surrealista, y el historiador de Arte y director del Museo Castrelos José Ballesta. En concreto, la charla profundizará sobre la producción artística desarrollada en el periodo que pasó encarcelado en A Coruña durante el franquismo tras ser condenado a cadena perpetua por un consejo de guerra.

El ciclo de actividades ´Memoria do cárcere da Coruña´ inició este mes su programación con la inauguración de la exposición ´As pegadas no cárcere de Carabanchel´ y el debate ´A vida carcelaria e a política nos anos sesenta e setenta´.

Tras la conferencia ´A producción artística de Mario Granell preso no cárcere de A Coruña´, el 1 de diciembre cerrará el ciclo 'Foi no cárcere' la clausura de la exposición fotográfica ´As pegadas no cárcere de Carabanchel´ que contará con la presencia de su autor, Clemente Bernad.



Mario Granell

El pintor coruñés Mario Granell inició su formación artística de la mano de Camilo Díaz Baliño y realizó su primera exposición a los catorce años. A los 17 se trasladó a Madrid donde se introdujo en el movimiento surrealista en contacto con miembros de la Generación del 27 y llegó a compartir exposiciones con Rafael Alberti. También entró a formar parte de las juventudes comunistas y UGT.

Cuando estalla el golpe de Estado del 36, Granell intenta huir a Francia desde una embarcación en Bens pero fue apresado y condenado por un consejo de guerra a cadena perpetua aunque fueron cinco años, con la reducción de la pena, los que pasó en el penal coruñés junto a otros represaliados.

Este periodo encarcelado marcará toda su producción artística a partir de entonces. En 1957 se marchó a Venezuela, donde continuó su obra, realizó múltiples exposiciones, ganó varios premios y fue el pintor exclusivo de la Galería Aurora de Caracas.