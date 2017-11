Joyas desde la realeza

La princesa de Tírnovo Miriam de Ungría llega esta tarde a la ciudad dispuesta a acercar a los coruñeses al universo de las piedras preciosas. Lo hará a través de su conferencia El mundo de los diamantes: ¿Qué es un diamante sintético?, que impartirá en el Náutico a las 20.30 horas, y de la exposición en el local, mañana y el sábado, de sus propias joyas, que diseña desde hace varios años bajo la marca MdeU Design.

La historiadora del arte y gemóloga, viuda del primogénito del rey búlgaro exiliado, Kasam de Bulgaria, hace un "buen balance" de su proyecto de joyería. Desde su lanzamiento hace apenas tres años, asegura que "cada vez se conoce y se confía más" en su firma, a la que le han conducido todos sus esfuerzos académicos y laborales. "Siempre me habían gustado las joyas. Estudié Historia del Arte e intenté proyectar la carrera profesionalmente", comenta la gemóloga, que afirma que su entrada en la familia real a la edad de 30 años no supuso cambio alguno. "He seguido trabajando, tengo muchísima ilusión", comenta.

El futuro de sus piezas, que también diseña por encargo, pasan por "la consolidación de la marca". También porque "la gente se quite el miedo a la palabra joya", e interiorice la filosofía con la que la diseñadora construye sus piezas. "Siempre he pensando que son el accesorio más importante. No por su precio, sino porque aportan un toque exclusivo y tienen un componente emocional. Las joyas tienen una historia detrás, y eso es muy bonito", concluye.