El precio de ver a Ringo Starr

La beatlemanía está de enhorabuena con la confirmación del concierto de Ringo Starr en A Coruña el próximo 29 de junio en el Coliseum. Las entradas se venderán a precios que irán desde los 48 a los 75 euros de la zona VIP, una opción para quienes quieren disfrutar de las distancias cortas con el legendario músico de Liverpool creador de la característica impronta rítmica The Beatles. Yellow Submarine, Octopus' Garden y With a Little help from my Friends son algunos de los clásicos que el exbatería no ha olvidado incluir en sus últimos repertorios, pero es su trabajo discográfico, Give more love, la novedad con la que llegará el próximo año a una ciudad que muestra entre sus principales monumentos una estatua de John Lennon.

A sus 77 años, se presentará sobre el escenario un enérgico y bromista Ringo acompañado por la All Starr Band para interpretar sus nuevas composiciones y recuperar las canciones que cambiaron la forma de entender la música.

La de A Coruña es una de las cinco paradas en España, la única en Galicia, de una gira que lo llevará por ciudades como Barcelona, Bilbao y Madrid, donde hará doblete. Las entradas saldrán a la venta en los próximos días. Solo está pendiente que el consejo rector del Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE), que se celebra mañana, autorice el concierto y el precio de la venta de entradas pero el artista ya lo anuncia en su web. Los ingresos por las localidades vendidas corresponderán a la promotora aunque el IMCE dispondrá de un porcentaje de la recaudación.

Entradas para Pablo Alborán

Otro de los conciertos más esperados del próximo 2018 será el que ofrecerá Pablo Alborán en el Coliseum el 22 de junio, solo una semana antes que el exbeatle . Las entradas saldrán mañana a la venta en la web pabloalboran.es y el lunes, en los puntos de venta oficiales. Los seguidores del cantautor malagueño deberán abonar entre 26 y 38 euros.