El reajuste del Sergas afecta a la sexta parte de los pacientes de pediatría de Monte Alto

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) está reajustando los cupos de los profesionales que trabajan en los centros de atención primaria de la ciudad, por lo que una sexta parte de los niños que están siendo atendidos en Monte Alto cambiarán de centro de salud. Debido a la carga de trabajo de los pediatras de este centro, la Xunta ha decidido reorganizar a los pacientes teniendo en cuenta la dirección que figura en sus tarjetas sanitarias.

En la actualidad, los pediatras del centro de salud de Monte Alto se hacen cargo de 1.464 menores, una cifra muy superior a la que se registra en otros ambulatorios cercanos. Con esta redistribución, la cifra descenderá a los 1.215 pacientes. La mayoría de los traslados se producirá al Abente y Lago, donde se atenderán a 159 usuarios más. De 864 que acudían hasta ahora al centro de la Ciudad Vieja, se pasará a los 1.023 niños. Un cambio que se ha realizado teniendo en cuenta que esas familias viven actualmente en el distrito que corresponde a las zona antigua y Pescadería.

Los otros cien menores afectados por el reajuste del Sergas tendrán sus pediatras en Adormideras, Os Mallos y San José, entre otros centros. El objetivo de este cambio es disminuir el nivel de trabajo de Monte Alto, igualarlo con el de otros centros de salud y, como consecuencia, mejorar la atención.

"Me parece una medida correcta", señala el portavoz de la Plataforma de SOS Sanidade Pública, Ramón Veras, que entiende que "conviene reducir la carga de trabajo" en algunos ambulatorios.

El Sergas ha empezado a enviar cartas a las familias afectadas para comunicar que dejarán e ser atendidos por su pediatra en el barrio. De todos modos, da un plazo de diez días a los usuarios para pedir que no se produzca dicho traslado. "No se trata de una imposición. Quien no quiera cambiar, no tendrá que hacerlo. Así nos lo ha trasladado la dirección del Sergas", explica Veras, que cree que "la gente no tendrá problemas si desea rechazar el cambio".

La Plataforma de SOS Sanidade Pública califica el reajuste de la Xunta como "un intento de equilibrio" entre los distintos centros de salud. "Si tienes a un pediatra sobrecargado, la atención va a ser peor. Además, en el caso de los niños, suele haber muchas urgencias y eso genera mucha demanda", declara Ramón Veras. El portavoz asegura que se trata de una "situación diferente a la que se dio en Novo Mesoiro", donde a finales de 2015 y durante el primer trimestre de 2016, algunas familias fueron derivadas a centros sanitarios de Elviña y Matogrande. "Aquello sí provocó problemas porque eran puntos muy distanciados. Ahora no, los ambulatorios están cerca y se designan según la dirección de cada uno", argumenta.

No piensa lo mismo la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de A Coruña, Luisa Varela, para quien supone "un problema" cambiar de pediatra. "No sé si beneficia o no al usuario, eso dependerá de la distancia entre el centro de salud y la vivienda. Habría que buscar un sistema diferente para hacer esta reorganización", comenta.

El portavoz de la Plataforma de SOS Sanidade Pública no tiene dudas a la hora de señalar el problema que genera esta situación de sobrecarga de trabajo: "No hay pediatras". "No es que haya vacantes que no se cubren, es que no hay profesionales de pediatría. Incluso algunas plazas se están cubriendo con médicos de familia", denuncia Ramón Veras, que cree que el problema persistirá porque "no se convocan plazas MIR gallegas de pediatría suficientes". "Es imposible resolver el problema así", lamenta.