Ringo Starr anuncia en su página web que actuará el próximo mes de junio en ´La Caruna´

Los gestores de la página web del exbatería de The Beatles, Ringo Starr, que ofrecerá un concierto en el Coliseum el 29 de junio, no se aclaran con el nombre de la ciudad. En el apartado en el que anuncian las fechas y urbes de la gira que realizará el próximo año, utilizan la "L" y, no contentos con eso, escriben "Caruna". Ringo Starr, según su sitio de internet, actuará en junio en La Caruna.