¿Qué hacer este fin de semana en A Coruña?

►Actuación de Última Experiencia en el Playa

22.30 horas. El trío formado por Miguel Ángel Ariza, José Alberto Solís y Carlos Lahoz protagonizan un concierto en el Playa Club acompañados de la banda Nortones.

Playa Club

Andén de Riazor, s/n

►´Bikinis, fútbol y rock & roll´, de Adrián Vogel

19.30 horas. Adrián Vogel presenta junto a El Gran Wyoming su libro Bikinis, fútbol y rock & roll en un acto organizado por el Ateneo Republicano de Galicia.

Fundación Paideia

Plaza de María Pita, 17

►Navidad en el centro comercial Los Rosales

17.30 horas. El centro comercial Los Rosales comienza las fiestas con talleres infantiles de adornos navideños y de repostería típica de estas fechas.

Centro comercial Los Rosales

Ronda Outeiro, 419

►Sesión de Live Cinema con Anto Rodríguez

21.00 horas. El artista multidisciplinar clausura el proyecto IN/separables con una sesión de Live Cinema, en la que dirigirá e interpretará Greatest Hits Vol. I.

Fundación Luis Seoane

San Francisco, 27

►El Corte Inglés inaugura la Navidad

Desde 18.00 horas. Magín Blanco abre la Navidad en El Corte Inglés con un concierto, al que seguirá una suelta de globos, la visita de Papá Noel y el encendido de la fachada.

El Corte Inglés

Ramón y Cajal, 57

►Wöyza interpreta su nuevo trabajo

22.30 horas. La cantante de soul y hip-hop presenta su nuevo trabajo, Pelea, en el primer concierto de la artista viguesa en la sala Mardi Gras. La entrada cuesta 9 euros.

Mardi Gras

Travesía de la Torre, 8

►Cuento de Navidad, en Marineda City

19.30 horas. 20 artistas dan vida a los juguetes en el espectáculo musical Cuento de Navidad. The show, en el que niños y mayores podrán disfrutar de luces, colores y figuras navideñas.

Marineda City

Baños de Arteixo, 43

►Apertura de la muestra de OlloAtlántico

20.30 horas. El colectivo OlloAtlántico, formado por artistas como Matías Rial y Ariadna Silva, inauguran una muestra fotográfica, en la que reflejan momentos de la vida cotidiana.

Colegio Oficial de Médicos

Riego de Agua, 29

►Ciclo de clásicos de ciencia ficción

El CGAI proyecta Pictures of ligths y Fogos (20.30, viernes) y Banewl y The green ray (18.00, sábado).

20.30 y 18.00 horas

►Gran Reserva en el Garufa Club

La banda tributo a los 80 presenta su disco Grandes éxitos en el Garufa. El precio de la entrada es de 6 euros.

23.00 horas

►Serafín Mourelle presenta su poemario

Serafín Mourelle presenta su libro de poemas Carapelas de sal e iodo, en el local de los Maracos en la estación de San Diego.

20.00 horas

►Homenaje solidario a John Lennon

La asociación Acordes por la Paz conmemora el 37 aniversario de la muerte del artista con un concierto solidario en el BâBâ Bar.

22.00 horas

►Concierto de Sidonie en la sala Pelícano

Marc Ros: "Era hora de que le dedicáramos un disco a la música, nuestro gran amor"

►Exposición 'Alter Ego'

La artista oleirense Ingrid Soilán Quindimil muestra su obra de acuarelas en su primera exposición individual.

Sporting Club Casino

Sábado

►Ciclo de clásicos de ciencia ficción

El CGAI proyecta Pictures of ligths y Fogos (20.30, viernes) y Banewl y The green ray (18.00, sábado).

20.30 y 18.00 horas

►Directo de Wyoming y Los Insolventes

El Gran Wyoming repasa con su banda la historia del rock, en un concierto en el Playa Club.

23.00 horas

►Presentación del libro L.O.R.C.A.

Intervendrá uno de sus coautores, Clemente Bernard, Luis Pérez, Lázaro Louzao y Mathilde Savary. La presentación se enmarca en la exposición que ofrece la sala No Importa 'As pegadas do cárcere de Carabanchel', que organiza Memoria do Cárcere.

Librería Berbiriana.

12.30 horas

►Exposición 'Alter Ego'

La artista oleirense Ingrid Soilán Quindimil muestra su obra de acuarelas en su primera exposición individual.

Sporting Club Casino



Domingo

►Guadi Galego y María Fumaça en Festi=

El Festi= continúa en María Pita con la actuación de entidades sociales, Guadi Galego y María Fumaça.

Domingo

Desde las 12.00 horas

►25 años de música con Vicente Amigo

El artista celebra un cuarto de siglo sobre el escenario interpretando Memoria de los sentidos en el Palacio de la Ópera.

20.00 horas

►Exposición 'Alter Ego'

La artista oleirense Ingrid Soilán Quindimil muestra su obra de acuarelas en su primera exposición individual.

Sporting Club Casino