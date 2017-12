La constructora exige también nueve millones por los sobrecostes generados por el túnel de la Marina

La reclamación de Copasa por el túnel de O Parrote no es la única planteada por la empresa, ya que junto con Civis Global exige 9 millones a la Autoridad Portuaria por los sobrecostes del túnel de la Marina, adjudicado por 10,9 millones, cifra que rebajó en 5,6 millones la de licitación. Ambas compañías atribuyen los cambios introducidos en la actuación a errores e imprevisiones del proyecto elaborado por el Puerto, así como a presiones de ese organismo y el Gobierno local del PP. Según las constructoras, se les impusieron turnos de 24 horas cuando se advirtió que había que hacer trabajos no previstos, ya que se quería abrir el vial antes de las elecciones municipales de mayo de 2015. Ese objetivo se cumplió, pero las obras no fueron recepcionadas hasta diciembre y la Autoridad Portuaria solo admitió un sobrecoste de 811.000 euros que fue aportado por el Concello. Las empresas también destacaron que durante la construcción del túnel hubo problemas de todo tipo a causa de las deficiencias del proyecto y que, aunque sugirieron introducir correcciones, el Puerto lo rechazó.

El anterior Gobierno local y el Puerto atribuyeron los turnos de 24 horas a la necesidad de evitar molestias a los ciudadanos y culparon del retraso de las obras a las constructoras.