Tres sentenciados a un año de cárcel por atracar a un joven en Riazor y sustraerle 56 euros

Un año de cárcel, que no cumplirán con la condición de que no vuelvan a delinquir durante los dos próximos años. Esa es la pena que les impuso el magistrado del Juzgado de lo Penal número 3 de A Coruña a tres acusados que asaltaron a un joven en la zona de Riazor. Los sospechosos admitieron que abordaron a la víctima sobre las 21.45 horas del 4 de enero de 2014 y le exigieron que les entregase el dinero que llevase encima. El afectado, ante el temor que le infundieron, les entregó seis euros, pero los procesados le advirtieron de que si no les daba más, le pegarían. Finalmente, le cogieron la cartera y se apoderaron de los 50 euros que había en su interior.