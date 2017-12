Xulio Ferreiro: "Estoy dispuesto a ser candidato a la Alcaldía de A Coruña, pero solo de Marea Atlántica"

"Estoy dispuesto a ser candidato una vez más a la Alcaldía de A Coruña en 2019, pero solo de la Marea Atlántica y solo si nuestra gente lo considera adecuado". Xulio Ferreiro ha confirmado esta tarde con este mensaje en la red social Twitter lo que había avanzado unas horas antes en una entrevista en la Cadena SER en Galicia y lo que se esperaba: su deseo de optar a un segundo mandato siempre que lo apoyen las bases de Marea y que este movimiento político mantenga el espíritu con el que lo impulsó en 2014 un grupo de ciudadanos no adscritos a ninguna formación partidaria.

Su segunda candidatura a la Alcaldía debe darse en las mismas "reglas de juego" que los fundadores de Marea Atlántica aceptaron en 2015, cuando el movimiento ciudadano dio un paso más y se registró como partido político. Preguntado en la SER si Marea Atlántica está en peligro, Xulio Ferreiro aseguró: "No, creo que no, pero siempre hay posibilidades, otras opciones que se ponen encima de la mesa, legítimas, pero no son las que me hacen sentir cómodo porque creo que el camino que se tomó fue el de construir la democracia desde abajo, no ir a sopas de letras", argumentó.

Ferreiro defendió que Marea, desde el Gobierno local, consolidó ese espacio. "La prueba —dijo— es que tenemos un equipo de gobierno que se dijo que iba a ser una jaula de grillos y creo que hay pocos más cohesionados que el que tenemos nosotros".

Con este mensaje, Xulio Ferreiro, líder de Marea Atlántica desde su elección en primarias como candidato a la Alcaldía en 2015, advierte frente a la posibilidad de que alguna de las formaciones que se han integrado en este movimiento intente cambiar los principios en los que se fundó Marea Atlántica.