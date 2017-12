¿Qué hacer este fin de semana en A Coruña?

►Concierto de Lichis, en la sala Mardi Gras

23.00 horas. El artista protagoniza una actuación en la sala Mardi Gras para presentar su nuevo trabajo, Mariposas, un álbum caracterizado por el rock y las letras íntimas.

Mardi Gras

Travesía de la Torre, 8

►Fantoches Baj presenta 'Mensaxe do mar', una conferencia simulada sobre la vida de la pintora Maruja Mallo

Teatro Colón

20.30 horas

►Recorrido por el Barroco con Sabela Caamaño

19.30 horas. Música Maestro organiza el concierto de la pianista, que interpretará cuatro obras de diferentes estilos y épocas bajo el título La fantasía para piano del Barroco al Romanticismo.

Afundación

Cantón Grande, 8

►Actuación de la soprano Pretty Yende

20.30 horas. La soprano sudafricana clausura la Programación Lírica con un concierto dirigido por el ganador de un Emmy Kamal Khan, que interpretará junto a la Sinfónica.

Teatro Rosalía de Castro

Riego de Agua, 37

►X Edición de la Feira de Arte Galega

20.00 horas. Más de 40 artistas gallegos y 1.500 obras originales se reúnen en la décima edición de la Feira de Arte Galego, que permanecerá abierta hasta el 5 de enero.

Hotel NH

Juan Flórez, 16

►Música gallega con Bandalismo

19.00 horas. La web musical festeja su octavo aniversario con un ciclo de actuaciones en la sala Búnker, conformado por grupos gallegos como Klüte, Músculo! y TOC.

Búnker

Plaza Cormelana, 6



Sábado

►Concierto de Napalm Death en el Playa Club

La banda británica Napalm Death actuará en la sala Playa Club junto a Looking For An Answer.

22.00 horas

►Taller de reciclaje sobre el mar

El parque de San Diego acogerá un taller de reciclaje relacionado con el mar.

11.00 horas

►Funciones de ´Peter Punk e o Neno Imperdible´

Teatro del Andamio presenta Peter Punk e o Neno Imperdible, el sábado

18.00 horas

►Actividades para los más pequeños

Marineda City organiza actividades para los niños.

De 17.30 a 20.00 horas

►´Performance´, en el Mac

Performance en el Mac, dentro de Sen Ánimo de Nome.

12.30

►Concierto de Sharon Bates, en la Mardi

Sharon Bates presentan Hawaii Quizás, en la Mardi Gras.

22.00 horas

►Actividad sobre medio ambiente

Taller sobre medio ambiente para niños en el Ágora.

De 11.00 a 13.00 horas



Domingo

►Funciones de ´Peter Punk e o Neno Imperdible´

Teatro del Andamio presenta Peter Punk e o Neno Imperdible, el sábado

12.30 horas

►Actividades para los más pequeños

Marineda City organiza actividades para los niños.

De 17.30 a 20.00 horas