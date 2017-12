Los pasajeros del tren aumentan de enero a octubre y casi duplican los usuarios de Alvedro

De enero a octubre, la estación de San Cristóbal sumó casi 1,7 millones de pasajeros, frente a los 959.214 que acumuló el aeropuerto de Alvedro en estos diez meses. A pesar de que la media mensual es mejor que la de los ejercicios anteriores y la estación de tren podría cerrar el ejercicio con más de dos millones de pasajeros, los usuarios del servicio consideran que hay todavía muchos aspectos que se pueden mejorar para conseguir que este medio de transporte se utilice más. La Plataforma en Defensa do Tren A Coruña e As Mariñas pone el foco, sobre todo, en el servicio de cercanías y en la línea que une A Coruña con Ferrol y la ciudad con el área metropolitana. El aeropuerto de Alvedro pierde también pasajeros por los desvíos y la falta de ayudas a la navegación

Los usuarios de la estación de ferrocarril de San Cristóbal casi duplican a los de Alvedro. En el periodo de enero a octubre de este año, el aeropuerto sumó 959.214 pasajeros frente a los casi 1,7 millones de los clientes del tren. El aeropuerto coruñés se marca como objetivo cada año llegar al millón de pasajeros; en 2008, consiguió sobrepasar esa cifra dos meses antes de que acabase el ejercicio. Actualmente y con los desvíos por la falta de ayudas a la navegación en condiciones de mala meteorología, la barrera del millón de usuarios, si se rompe, lo hace en el último tramo del año.

Los datos de los clientes de tren llevan seis años casi doblando a los del aeropuerto. Y es que, antes de la crisis económica, Alvedro superaba sin problemas el millón de pasajeros, por lo que la brecha entre ambos medios de transporte era menor. El de octubre de 2017 ha sido el mejor registro de usuarios de Alvedro en nueve años, ya que evidencia un aumento de 223 pasajeros cada día.

En 2016 fue cuando la estación de tren alcanzó un mayor número de pasajeros -se tienen en cuenta todas las líneas en esta estadística, tanto las que parten de la ciudad como las que tienen A Coruña como destino final-, con 1,93 millones. Según la progresión de 2017, de media utilizan la estación de San Cristóbal 169.900 pasajeros cada mes, de modo que, si se mantiene esta tendencia, el año se cerrará por primera vez en esta década con más de dos millones de usuarios. En 2016, la media mensual era de 160.933 viajeros y el ejercicio se acabó con un total de 1,93 millones de pasajeros en la estación de San Cristóbal.

A pesar de estos datos, los usuarios y entidades como la Plataforma en Defensa do Tren A Coruña e As Mariñas reivindican que hay todavía mucho margen de mejora en líneas como la que une la ciudad con Ferrol y también con el área metropolitana, ya que hay medio millón de potenciales usuarios de este trayecto de cercanías. Durante el primer semestre del año, el Concello, la Diputación y el Parlamento de Galicia se manifestaron a favor de potenciar esta ruta entre A Coruña y Ferrol aunque todavía no se ha tomado ninguna decisión desde el Gobierno del Estado para que estas peticiones se hagan realidad.

"Desde hace veinte años se han ido recortando poco a poco los servicios, los trenes y las circulaciones, eliminando apeaderos intermedios, hasta el punto de que hoy hay seis en los que solo para un tren por sentido y día y donde no se garantiza la movilidad de esos núcleos de población a través del ferrocarril. Hoy la línea tiene cinco servicios, dos con el tren Alvia y tres con el ferrocarril convencional", explicaba hace tan solo unos días a este diario el portavoz de la plataforma, Alberto Díaz, que apuesta por ofertar un "servicio de calidad" para conseguir que la demanda suba.