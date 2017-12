¿Qué hacer hoy en A Coruña? | Agenda de ocio del 9 de diciembre de 2017

11.00 horas. El Ágora organiza un taller de mantras y sensibilización medioambiental para niños de 4 a 11 años, en el que se reciclarán instrumentos y actuará Robert Pier.

12.30 horas. 'Performance' en el Mac, dentro del ciclo 'Sen Ánimo de Nome'. En Púlsar intervienen el coreógrafo Javier Martín y el percusionista Luisa Casanova.

18.00 horas. La compañía 'A la Sombrita Andalucía' presenta en el Teatro del Andamio la obra 'El patito feo'. Espectáculo para niños de a partir de tres años. Habrá sesión mañana.

22.00 horas. El enérgico directo de los vallisoletanos Sharon Bates llega a la Mardi, donde presentará su último álbum, Hawaii quizás. También tocarán Blunk y Prexton.

22.00 horas. Napalm Death exponen su veteranía de la escena grindcore en el Playa Club. Como teloneros, las bandas Looking for an Answer y Deathrite.