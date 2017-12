¿La adoptamos?

Lleno prácticamente total en el Rosalía para escuchar a una de las sopranos más importantes del mundo en estos momentos. Su actuación no defraudó y el concierto transcurrió entre ovaciones y exclamaciones de entusiasmo. Parte del éxito corresponde a un director excelente -flexible, preciso, inspirado- que supo mantener siempre, en cada pasaje, el volumen exacto de la orquesta. En cuanto a esta, dentro de un concierto perfecto, destacaré dos detalles extraordinarios: a nivel colectivo, el final en pianísimo de O mio bambino caro, de Gianni Schichi, de Puccini, que fue ofrecido como primer bis; y, a nivel individual, la espléndida cadencia de la flautista, Mª José Ortuño, en la introducción del aria Ô beau pays de la Touraine, de Los hugonotes, de Meyerbeer. La soprano sudafricana estuvo soberbia. Es una voz joven que está todavía en edad de perfeccionarse. Cuenta ahora mismo con un innegable capital: una voz de precioso timbre; una enorme facilidad para el registro agudo, esplendoroso y con notas bellamente aflautadas; y una expresividad vocal admirable (es decir, sin apoyos corporales, ¡Dios la bendiga!) que se advierte incluso en los pasajes parlati ( Ombra leggiera, de Dinorah, de Meyerbeer); y, desde luego, en su maravillosa versión de Me llaman la primorosa, de la zarzuela El barbero de Sevilla, de Gerónimo Giménez y Manuel Nieto, que ofreció como segundo bis. Tras escuchar su preciosa versión de Gianni Schichi me reafirmo en la idea de que las heroínas del compositor italiano le convienen; ello conduce de modo inevitable, antes o después, al repertorio lírico-dramático, sin merma de la coloratura. Para ello cuenta además con cierta robustez tímbrica y un poderoso fiato. Sea como fuere, este público, tan entendido, es también muy sensible a la belleza de la voz. Y si ya adoptamos en su día a dos tenores (Alfredo Kraus y Celso Albelo) y a un barítono (Leo Nucci), ¿no será éste el momento de adoptar a una soprano?